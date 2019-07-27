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محمد عساف يعيد الالق للمسرح الجنوبي بليلة من اجمل ليالي المهرجان



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أحيا الفنان وعندليب فلسطين محمد عساف حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في الدورة ال 34 وقدر الحضور الذي حضر الحفل بأكثر من 5 ألاف من مختلف الجاليات العربية منهم من حضر مبكرا لحجز مكانه في المدرج الاعرق في العالم العربي لترقب عيونهم اطلالة نجم فلسطين والعالم العربي مرددين اغنيته التي عبرت عن عشقه لهذا الجمهور الكبير " مكانك خالي " ومنهم من رفع عبارات الحب فيما طرز البعض صور عساف على صدورهم ، فكانت تلك محبة هذا الجمهور لنجمهم عساف الذي تربع على عرش قلوبهم الذي وقف له احتراما واستمر وقوفهم حتى استدل الستار على هذا الحفل الفني الكبير مشاركين له في غناء كل الاغنيات التي قدمها على مدار ساعة ونصف .

وافتتح الفنان محمد عساف برنامجه الفني  بتقديم اغنية  " مكانك خالي " والتي حققت انتشارا كبيرا في العالم العربي والأكثر طلبا واستماعا في مختلف دول العالم ولدى الجاليات العربية في المهجر ليتبعها بتقديم اغنية وطنية للملك عبدالله الثاني " بعنوان يا ابو حسين  " اشعل بها مدرجات المسرح الجنوبي ليرتجل بكلمة حب ووفاء للقيادة الهاشمية وللشعب الاردني الشقيق  وللاجهزة الامنية وللجمهور الذي يتابعه بكافة حفلاته في الاردن وفي فلسطين والجاليات العربية الحاضرة بقوة في المسرح الجنوبي .
ووسط هذا التفاعل الكبير من الجمهور الذي اكتظت به مدرجات المسرح وساحته غنى من اللون العاطفي اغنية  عا اللومه بإيقاعها الحركي السريع والتي استهلها بموال ليتبعها بأغنية ، لوين بروح، بإيقاعها البطيء الهاديء ويا بياعين الهوى بإيقاعها المتوسط المرتفع ليتبعها بأغنية يا حلالي ليكون الجمهور مع احدث اعماله الغنائية بعنوان بصراحة والتي قدمها باللهجة العراقية محققه نسبة استماع بأكثر من 11 مليون .
وفي نقلة الى موال وطني وظف فيه احرف كلمة فلسطين انتقل عساف الى اغنيته ذائعة الصيت ، علي الكوفية ، وسط تفاعل كبير من الجمهور، لينتقل بعدها الى اغنية  ، يا طير الطاير ، ومن ثم انتقل الى مزيج من الاغاني التي تنهل من الموروث الغنائي الاردني والفلسطيني والوطني ومنها "وين ع رام الله  ، وع العين موليتين ، ويا بيرقنا العالي ، و دحية.
ووسط تفاعل منقطع النظير من الجمهور الذي بقي في المسرح حتى اللحظات الاخيرة يتوج الفنان محمد العساف حفله الغنائي بأغنية عاطفية للمطربة الراحلة وردة ، احضنوا الايام ، والمحملة بفيض من المعاني والمضامين.
وفي نهاية الحفل قام المدير التنفيذي للمهرجان ايمن سماوي بتكريم عندليب فلسطين الفنان محمد عساف بدرع المهرجان تقديرا من ادارة المهرجان لهذه المشاركة والنجاح الكبير في ليلة من اجمل ليالي مهرجان جرش 2019 .




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