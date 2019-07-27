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ترامب يناقش مع ماكرون وجونسون التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا تهديدات إيران المستمرة لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقد تحدث الرئيس ترامب أمس هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون حول التوتر الأخير مع إيران وحاجة البلدين للعمل معا في هذه القضية.يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق أن واشنطن عرضت على دول أوروبية وآسيوية الانضمام إلى تحالف لحماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب.
ترامب يناقش مع ماكرون وجونسون التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية




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