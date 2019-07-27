دعوة, لمؤتمر, اعلان, اعادة, تشكيل, القائمة, المشتركة, والتجمع, يؤكد:لن, نشارك,

قرر رؤساء الأحزاب العربية الاربعة خوض الانتخابات للكنيست المقبلة في قائمة مشتركة برئاسة النائب أيمن عودة من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة. ويليه في المكان الثاني الدكتور مطانس شحادة رئيس التجمع الوطني الديموقراطي فاحمد الطيبي من العربية للتغيير ثم منصور عباس من القائمة العربية الموحدة.

وأفادت مصادر مطلعة أن لجنة الوفاق الوطني الموكلة بإعادة تشكيل القائمة المشتركة، أعلنت انضمام حزب التجمع الوطني. وجاء ذلك بعد مفاوضات حثيثة، رعتها لجنة الوفاق، جرت بين الأحزاب العربية الأربعة، من أجل إعادة تشكيل المشتركة مجددا.وذكرت المصادر أن الأحزاب الأربعة توصلت إلى اتفاق اعتمادًا على قرار لجنة الوفاق الوطني كأساس لترتيب المشتركة.أمّا تقسيم المقاعد التالية بقي كما اقرته لجنة الوفاق سابقًا.ومن المقرر ان تعقد الاحزاب الاربعة بعد ظهر اليوم السبت مؤتمراً صحفياً تعلن من خلاله اقامة المشتركة في مدينة الناصرة.وعلم مراسلنا لاحقاً ان التجمع يرفض المشاركة في المؤتمر مؤكدين أن الاتفاق فقط بين الاحزاب الثلاثة.