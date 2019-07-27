دعوة, لمؤتمر, اعلان, اعادة, تشكيل, القائمة, المشتركة, والتجمع, يؤكد:لن, نشارك,

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يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع...
أظهر استطلاع جديد ان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفوق مع 45% من...
أجري في مستشفى الناصرة الانجليزي خلال الشهر الأخير، ولأول مرّة في منطقة الناصرة...
إستقبل رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس طه عبد الحليم، صباح اليوم الجمعة، وفد رفيع...
مددت محكمة في قبرص، فترة احتجاز 7 إسرائيليين، لاستكمال التحقيق في ما يتعلق بتهمة...
قمعت سلطات الجيش ، اليوم الجمعة، اعتصاما في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، نظم على...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية مرحلة...
أكد الحاج سليم شلاعطة رئيس اللجنة المشتركة للحج والعمرة في حديث لمراسل الصنارة...
في مستشفى بني تسيون بحيفا توفي صباح اليوم شاب البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما...
تواصل طواقم إطفاء مساعيها لاخماد الحريق الهائل الذي شب أمس في منطقة حرشية قرب...