الطقس:اجواء, صيفية, عادية, ويطرأ, انخفاض, غلى, درجات, الحرارة,

يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع يقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص 2019-07-26 | 18:50:36 مددت محكمة في قبرص، فترة احتجاز 7 إسرائيليين، لاستكمال التحقيق في ما يتعلق بتهمة...

مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس 2019-07-26 | 15:51:36 قمعت سلطات الجيش ، اليوم الجمعة، اعتصاما في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، نظم على...

اعتقال مشتبه من بئر المكسور بتبييض الأموال وضبط آلاف الشواقل ومستندات وفواتير 2019-07-26 | 13:43:39 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية مرحلة...

4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني 2019-07-26 | 11:39:54 أكد الحاج سليم شلاعطة رئيس اللجنة المشتركة للحج والعمرة في حديث لمراسل الصنارة...

شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال 2019-07-26 | 11:24:38 في مستشفى بني تسيون بحيفا توفي صباح اليوم شاب البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما...

استمرار الجهود لاحتواء الحريق قرب جبل طابور 2019-07-26 | 10:45:18 تواصل طواقم إطفاء مساعيها لاخماد الحريق الهائل الذي شب أمس في منطقة حرشية قرب...

البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار 2019-07-26 | 10:42:19 اسفر حادث انزلاق شاحنة محملة بحفار في قرية البعينة نجيدات صباح اليوم الجمعة عن...

بالعناق والدموع- اهالي عرابة يودعون الفوج الاول من حجاجهم 2019-07-26 | 08:52:13 انطلق الفوج الاول من حجاج عرابة صباح اليوم الجمعة من ساحة المراح بحافلتين وبحضور...

اجواء حارة والارصاد تحذر من التعرض لاشعة الشمس 2019-07-26 | 07:02:22 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ...