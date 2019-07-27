تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-26 18:50:36 تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص |  2019-07-26 18:48:06 قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز |  2019-07-26 15:58:28 تل ابيب - طعن فتى 17 عاما عربي واصابته خطيرة والشرطة تبحث عن قريبه المشتبه بطعنه |  2019-07-26 15:51:36 مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس |  2019-07-26 16:00:58 خبراء المناخ يحذرون من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة |  2019-07-26 15:44:00 بينهم فلسطينيين.. إنقاذ قارب قبالة سواحل ليبيا يقل مهاجرين |  2019-07-26 13:43:39 اعتقال مشتبه من بئر المكسور بتبييض الأموال وضبط آلاف الشواقل ومستندات وفواتير |  2019-07-26 13:18:33 حماس: نحن في خط الدفاع عن إيران ومصر |  2019-07-26 13:13:51 تغيّر المناخ يهدّد بـ"إنقراض جماعي"! |  2019-07-26 11:39:54 4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني |  2019-07-26 11:24:38 شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال |  2019-07-26 11:17:01 ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية |  2019-07-26 10:45:18 استمرار الجهود لاحتواء الحريق قرب جبل طابور |  2019-07-26 10:42:19 البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار |  2019-07-26 09:06:13 كايت ميدلتون في أزمة بسبب البوتوكس..والقصر الملكي ينفي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو اليوم السبت صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع يقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء صيفية عادية ويطرأ انخفاض غلى درجات الحرارة




كلمات متعلقة

الطقس:اجواء, صيفية, عادية, ويطرأ, انخفاض, غلى, درجات, الحرارة,

تابعونــا

تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص 2019-07-26 | 18:50:36

مددت محكمة في قبرص، فترة احتجاز 7 إسرائيليين، لاستكمال التحقيق في ما يتعلق بتهمة...

مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس 2019-07-26 | 15:51:36

قمعت سلطات الجيش ، اليوم الجمعة، اعتصاما في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، نظم على...

اعتقال مشتبه من بئر المكسور بتبييض الأموال وضبط آلاف الشواقل ومستندات وفواتير اعتقال مشتبه من بئر المكسور بتبييض الأموال وضبط آلاف الشواقل ومستندات وفواتير 2019-07-26 | 13:43:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية مرحلة...

4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني 4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني 2019-07-26 | 11:39:54

أكد الحاج سليم شلاعطة رئيس اللجنة المشتركة للحج والعمرة في حديث لمراسل الصنارة...

شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال 2019-07-26 | 11:24:38

في مستشفى بني تسيون بحيفا توفي صباح اليوم شاب البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما...

استمرار الجهود لاحتواء الحريق قرب جبل طابور استمرار الجهود لاحتواء الحريق قرب جبل طابور 2019-07-26 | 10:45:18

تواصل طواقم إطفاء مساعيها لاخماد الحريق الهائل الذي شب أمس في منطقة حرشية قرب...

البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار 2019-07-26 | 10:42:19

اسفر حادث انزلاق شاحنة محملة بحفار في قرية البعينة نجيدات صباح اليوم الجمعة عن...

بالعناق والدموع- اهالي عرابة يودعون الفوج الاول من حجاجهم بالعناق والدموع- اهالي عرابة يودعون الفوج الاول من حجاجهم 2019-07-26 | 08:52:13

انطلق الفوج الاول من حجاج عرابة صباح اليوم الجمعة من ساحة المراح بحافلتين وبحضور...

اجواء حارة والارصاد تحذر من التعرض لاشعة الشمس اجواء حارة والارصاد تحذر من التعرض لاشعة الشمس 2019-07-26 | 07:02:22

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ...

باقة الغربية:دهس شاب خلال هروبه بعد حادث اطلاق نار باقة الغربية:دهس شاب خلال هروبه بعد حادث اطلاق نار 2019-07-26 | 00:10:32

أصيب مساء الخميس شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح متوسطة بعد ان تعرض للدهس خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع شاب غرق مجمع مياه شارع 232 الجنوب انقاذ جثة انتشال روما ميونخ باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي امين شعبان اللد مصرع تشييع جثمان المرحوم قتل تل ابيب سائق اجرة اطلاق نار على بيت عضو مجلس كفر مندا المحلي صبري عالم قريةشجار مفرقعات كفر مندا انتشار شرطة قوات منعا تجدد بلدة قرية الالاف مهرجان استقبال شهر رمضان الكريم ام الفحم مشاركة واسعة اهالي تشييع جثمان محمد حسنين موسى اطلاق نار شجار عبلين قرية مثواه الاخير طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية محمد الجوابره مصرع شاب واصابة اخر شجار عائلي في كفر قاسم الشرطة يوم نظافة نتسيرت عيليت د. شكري عواوده تنظيف الاحياء العربية العالمي فلسطينيا اعتقال 41 عاملا بدون تصاريح بشكل غير قانوني شرطة تحرير مخالفات اغلاق محلات شقيب السلاممصرع طفلة لقيت مصرعها رضيعة نسيانها سيارة عبلين شفاعمرو لمار يوسف قط شرطة تحقيق منى مارون عسفيا أول بروفيسور عربية في البلاد علم الدماغ عرابة مدينة تودع الفوج الأول حجاجها مدينة الديار المقدسة أسيل ايهاب ابراهيم رضيعة طفلة مصرع دير حنا سقوطها ارتفاع فاجعة شرطة مستشفى وفاة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com