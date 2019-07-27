تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-26 18:50:36 تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص |  2019-07-26 18:48:06 قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز |  2019-07-26 15:58:28 تل ابيب - طعن فتى 17 عاما عربي واصابته خطيرة والشرطة تبحث عن قريبه المشتبه بطعنه |  2019-07-26 15:51:36 مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس |  2019-07-26 16:00:58 خبراء المناخ يحذرون من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة |  2019-07-26 15:44:00 بينهم فلسطينيين.. إنقاذ قارب قبالة سواحل ليبيا يقل مهاجرين |  2019-07-26 13:43:39 اعتقال مشتبه من بئر المكسور بتبييض الأموال وضبط آلاف الشواقل ومستندات وفواتير |  2019-07-26 13:18:33 حماس: نحن في خط الدفاع عن إيران ومصر |  2019-07-26 13:13:51 تغيّر المناخ يهدّد بـ"إنقراض جماعي"! |  2019-07-26 11:39:54 4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني |  2019-07-26 11:24:38 شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال |  2019-07-26 11:17:01 ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية |  2019-07-26 10:45:18 استمرار الجهود لاحتواء الحريق قرب جبل طابور |  2019-07-26 10:42:19 البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار |  2019-07-26 09:06:13 كايت ميدلتون في أزمة بسبب البوتوكس..والقصر الملكي ينفي |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

شهيد برصاص الجبش الاسرائيلي في قطاع غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 استشهد مواطن، مساء الجمعة، متأثراً بجروح اصيب بها في قطاع غزة، جراء اطلاق جنود الحيش الاسرائيليالنار على المواطنين المشاركين في مسيرات العودة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن (٢٣ عاماً ) متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة برصاص الاحتلال في قطاع غزة.


وكان 58 مواطنا اصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية، أن الجنود المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر التربية، أطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مواقع تجمع المواطنين شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة 39 مواطنا بالرصاص الحي بينهم 23 طفلا و3 نساء، و19 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.
شهيد برصاص الجبش الاسرائيلي في قطاع غزة




كلمات متعلقة

شهيد, برصاص, الجبش, الاسرائيلي, في, قطاع, غزة,

تابعونــا

ابوعبيدة يمنح القيادة الاسرائيلية فرصة اخيرة لانهاء ملف جنوده الاسرى ابوعبيدة يمنح القيادة الاسرائيلية فرصة اخيرة لانهاء ملف جنوده الاسرى 2019-07-23 | 23:34:59

أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، بأنه هناك فرصةً حقيقية لإنجاز وحل...

اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي" اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي" 2019-07-23 | 17:12:59

اعتقلت قوات الشرطة، ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان مقدسيين، وسلمت استدعاء لآخرين...

إدانة أوروبية شديدة لهدم المنازل إدانة أوروبية شديدة لهدم المنازل 2019-07-23 | 17:06:03

أدانت حكومات فرنسا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بأشد...

المالكي: القدس تواجه أخطر هجمة استعمارية المالكي: القدس تواجه أخطر هجمة استعمارية 2019-07-17 | 16:57:18

أشار وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي بان مدينة القدس اليوم تواجه اخطر...

الجامعة العربية تبحث تجديد التفويض للأونروا الجامعة العربية تبحث تجديد التفويض للأونروا 2019-07-14 | 23:12:24

أكدت الجامعة العربية أن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع يظل الشعلة التي تضيء...

اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات "غلاف غزة" اطلاق صواريخ من غزة على مستوطنات "غلاف غزة" 2019-07-13 | 06:50:44

اطلق صاروخ مساء الجمعة من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة من "المجلس الإقليمي...

بالونات غزة تحرق آلاف الدونمات في المستوطنات بالونات غزة تحرق آلاف الدونمات في المستوطنات 2019-07-10 | 23:04:32

نشر الجيش يوم الأربعاء، بيانات عن الحرائق في"مستوطنات غلاف غزة"، كما تم جمعها من...

مصادر فلسطينية:مستوطنون يحرقون نحو 1500 شجرة جنوب نابلس مصادر فلسطينية:مستوطنون يحرقون نحو 1500 شجرة جنوب نابلس 2019-07-10 | 18:13:33

ما زالت طواقم الإطفاء الفلسطيني تحاول إخماد النيران التي انتشرت بمئات الدونمات...

حماس: إسرائيل حاولت تسميم قائد كبير حماس: إسرائيل حاولت تسميم قائد كبير 2019-07-10 | 17:00:14

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية أن حركة حماس أحبطت مؤخرا سلسلة مخططات إسرائيلية...

اسرائيل لحماس: وقف البالونات او حرب شاملة اسرائيل لحماس: وقف البالونات او حرب شاملة 2019-06-29 | 12:07:46

أفادت قناة "كان" الاسرائيلية انه بعد اتفاق التهدئة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع 805 الدامي عرابة اعمال توسعة مشاكل ازدحامات مرورية تعيق شجار طلاب احدى مدارس قرية عيلبون اصابات اعتقالات الشرطة التحقيق مصرع سائق دراجة نارية سيارة حادث طرق اصطدام شارع 5 اصابة اخر اسعاف شرطة سطو مسلح فرع بنك البريد قرية ياسيف كفر سرقة مبلغ من المال الهرب دون اصابات شرطة تحقيقالمشيرفة تشييع جثمان محمد وليد جبارين حادث طرق مصرع شاب اتهام شاب عربي اللد اضرام النار حرق محل هواتف كفار سابا اشلرطو فيديو توثيق 7 اصابات حادث طرق بين حافلة سيارة خصوصية قرب بسمة طبعون رمات يشاي شارع 75هدم بيت كفر قاسم انشاء قيد جرافات شرطة مدخل شمالي مدينة استنفار الاهالي اغلاق المنطقة مخدرات ملجأ بيت بئر السبع مليون شيكل مختبر تنمية احتراق بيت شفاعمرو دون اصابات اضرار جسيمة مدينة اطفاء اخماد النار اشتعال كفركنا طلاب مظاهرة ثانوية الاقصى القدسسليم حسين محمود سائق تراكتور انقلاب مجدل شمس مصرع وفاة هضبة انقلاب حادث عمل حراثة اراضي حسام عبد الله طافش جندي بيت جن جيب عسكري مجدل شمس حادثأكرم نهاية حبشي اكسال طفلتين 17 عاما طعن جندي فسوطة محطة مركزية نهاريا شاب مشتبه اعتقال ابو سنان
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com