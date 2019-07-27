شهيد, برصاص, الجبش, الاسرائيلي, في, قطاع, غزة,

استشهد مواطن، مساء الجمعة، متأثراً بجروح اصيب بها في قطاع غزة، جراء اطلاق جنود الحيش الاسرائيليالنار على المواطنين المشاركين في مسيرات العودة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن (٢٣ عاماً ) متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة برصاص الاحتلال في قطاع غزة.

وكان 58 مواطنا اصيبوا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية ومحلية، أن الجنود المتمركزين في الأبراج العسكرية وخلف السواتر التربية، أطلقوا الرصاص الحي و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في مواقع تجمع المواطنين شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة 39 مواطنا بالرصاص الحي بينهم 23 طفلا و3 نساء، و19 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق.