تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-26 18:50:36 تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص |  2019-07-26 18:48:06 قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز |  2019-07-26 15:58:28 تل ابيب - طعن فتى 17 عاما عربي واصابته خطيرة والشرطة تبحث عن قريبه المشتبه بطعنه |  2019-07-26 15:51:36 مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس |  2019-07-26 16:00:58 خبراء المناخ يحذرون من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة |  2019-07-26 15:44:00 بينهم فلسطينيين.. إنقاذ قارب قبالة سواحل ليبيا يقل مهاجرين |  2019-07-26 13:43:39 اعتقال مشتبه من بئر المكسور بتبييض الأموال وضبط آلاف الشواقل ومستندات وفواتير |  2019-07-26 13:18:33 حماس: نحن في خط الدفاع عن إيران ومصر |  2019-07-26 13:13:51 تغيّر المناخ يهدّد بـ"إنقراض جماعي"! |  2019-07-26 11:39:54 4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني |  2019-07-26 11:24:38 شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال |  2019-07-26 11:17:01 ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية |  2019-07-26 10:45:18 استمرار الجهود لاحتواء الحريق قرب جبل طابور |  2019-07-26 10:42:19 البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار |  2019-07-26 09:06:13 كايت ميدلتون في أزمة بسبب البوتوكس..والقصر الملكي ينفي |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أردوغان يشن هجوما على إسرائيل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لم تقبل أبدا البقاء صامتة حيال إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين.  جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة خلال اجتماع بالعاصمة أنقرة مع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" في الولايات التركية.وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا تقف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل".  وأضاف "يدمرون قيمهم بأيديهم من صموا آذانهم لآهات الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم فوق رؤوسهم بالقدس الشرقية وأُجبروا على الجوع في قطاع غزة، ومن يشجعون أولئك الذين لا يحترمون حرمة المسجد الأقصى".  ودفع هدم سلطات الاحتلال، بداية الأسبوع، عشرات الشقق السكنية في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس المحتلة، إلى تطورات درامية في العلاقة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
أردوغان يشن هجوما على إسرائيل




كلمات متعلقة

أردوغان, يشن, هجوما, على, إسرائيل,

تابعونــا

قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز 2019-07-26 | 18:48:06

قال قائد قوات طيران الجيش الإيراني يوسف علي قرباني، إن "القوات المسلحة للبلاد...

خبراء المناخ يحذرون من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة خبراء المناخ يحذرون من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة 2019-07-26 | 16:00:58

حذر خبراء المناخ من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في البلدان الأوروبية، وأكدوا...

بينهم فلسطينيين.. إنقاذ قارب قبالة سواحل ليبيا يقل مهاجرين بينهم فلسطينيين.. إنقاذ قارب قبالة سواحل ليبيا يقل مهاجرين 2019-07-26 | 15:44:00

اعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم التابع لحكومة الوفاق...

حماس: نحن في خط الدفاع عن إيران ومصر حماس: نحن في خط الدفاع عن إيران ومصر 2019-07-26 | 13:18:33

وصف صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، ، زيارة وفد من الحركة إلى...

فرنسا تجمع 270 مليون يورو لترميم كاتدرائية نوتردام فرنسا تجمع 270 مليون يورو لترميم كاتدرائية نوتردام 2019-07-26 | 09:01:26

ذكرت مصادر لوكالة "نوفوستي" أن منظمات فرنسية تمكنت من جمع 270 مليون يورو لترميم...

بومبيو: مستعد للذهاب الى طهران ومخاطبة الشعب الايراني بومبيو: مستعد للذهاب الى طهران ومخاطبة الشعب الايراني 2019-07-26 | 08:57:58

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر،...

تركيا تعلن اكتمال وصول الدفعة الأولى من "S400" تركيا تعلن اكتمال وصول الدفعة الأولى من "S400" 2019-07-26 | 07:00:41

قالت وزارة الدفاع التركية، إن شحن معدات المجموعة الأولى من منظومة "إس-400" الروسية،...

مقتل نحو 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا مقتل نحو 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا 2019-07-25 | 18:12:13

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها من احتمال مقتل...

ملكة الجمال الروسية تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها ملكة الجمال الروسية تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها 2019-07-25 | 14:50:33

حالة من اللغط أثيرت حول حقيقة إنفصال ملك ​ماليزيا​ السابق ​محمد الخامس​ عن...

أردني يحصل على معدل 100% بالتوجيهي أردني يحصل على معدل 100% بالتوجيهي 2019-07-25 | 15:00:56

حصل الطالب أحمد سامي عثمان، اليوم الخميس، على معدل 100% في الفرع العلمي بنتائج...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة ركاب حافلة الشرطة تمنع القدس الأقصى الاقصى المسجد تظاهرة انقلاب سيارة نتسيرت عيلست اصابة 3 اشخاص فريدة اغبارية ام الفحم مصرع شابة حادث طرق مروع شارع 6 عكا قتل شاب حجاب ناصر اطلاق نار شاطئ العرب المحكمة منع نشر أمرأورط وادي سلامة تخرج حفل تخريج الفوج ال 13 طلابها مدرسة قرية خنجر حيفا اعتقال شاب من قرية عرابة بحوزته المحطة المركزية حوف هكرمل حيفا حبيب عالم ضحية حادث الطرق حاناتون شارع كفر مندا تشييع جثمان جنازة مهيبة مصرع مثواه الاخير حرق اطارات مدخل قرية كفرمندا شبان شرطة ام الفحم رصاصة طائشة تحطم زجاج نافذة سيارة حي منطقة الشيكون مدينة ام الفحماطلاق نار فرع بريد مغلق الزرازير سرطة الناصرة وسام قسوم زبيدات قبل عام زوجته صابرين الانضمام داعش صفوف برفقة اولادهم الثلاثة شابات متلازمة داون عرس جماعي ام الفحم مدينة مشاركة واسعة احتفال اسلحة عبوات ناسفة المحكمة القدس المركزية اعتقال اب وابنه مسنة دهس حادث طرق الناصرة شارع همشبير منطقة مستشفى شرطة رمبام حيفاالشيخ محمد حسين مفتي القدس الديار الفلسطينة موعد صلاة عيد الفطر السعيد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com