أردوغان يشن هجوما على إسرائيل

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا لم تقبل أبدا البقاء صامتة حيال إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في فلسطين. جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة خلال اجتماع بالعاصمة أنقرة مع رؤساء فروع حزب "العدالة والتنمية" في الولايات التركية.وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا تقف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل". وأضاف "يدمرون قيمهم بأيديهم من صموا آذانهم لآهات الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم فوق رؤوسهم بالقدس الشرقية وأُجبروا على الجوع في قطاع غزة، ومن يشجعون أولئك الذين لا يحترمون حرمة المسجد الأقصى". ودفع هدم سلطات الاحتلال، بداية الأسبوع، عشرات الشقق السكنية في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس المحتلة، إلى تطورات درامية في العلاقة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.