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استطلاع: نتنياهو يتفوق على غانتس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهر استطلاع جديد ان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفوق مع 45% من الأصوات على منافسه رئيس "ازرق ابيض" بيني غانس الذي حصل على 35% من الأصوات. وذكرت نتائج الاستطلاع ان 37% من مصوتي حزب "يسرائيل بيتنو" برئاسة ليبرمان الذي يرجح الكفة بالانتخابات، ايدوا نتنياهو في مقابل 25% يؤيدون غانتس.وقال استطلاع "كان" الإسرائيلية الرسمية انه تقريبا نصف الجمهور يفضل حكومة برئاسة حزب ليس الليكود ان لم ينجح نتنياهو مرة أخرى بتركيب الحكومة. 28% يفضلون حكومة برئاسة مسؤول آخر من الليكود، ليس نتنياهو، وفقط 8% يعتقدون انه يجب التوجه الى انتخابات إضافية.  في المقابل، بعد الانتخابات الإضافية التي قادها نتنياهو، يبدو ان مصوتي الليكود لن يكونوا سعداء خوض انتخابات إضافية ان لم ينجح بتشكيل الحكومة مرة أخرى. الغالبية المطلقة 61% يفضلون رؤية مسؤول آخر من الليكود في رئاسة الحكومة. 13% يفضلون انتخابات إضافية، و8% فقط يؤيدون إقامة حكومة يرأسها حزب آخر ليس الليكود.في المقابل فان 51% من مؤيدي "يسرائيل بيتنو" يفضلون تفويض تشكيل الحكومة الى حزب آخر. 22% يفضلون بأن يقوم مسؤول آخر من الليكود بتشكيل الحكومة، وفقط 5% يفضلون خوض انتخابات جديدة ان لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة برئاسته.
استطلاع: نتنياهو يتفوق على غانتس




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