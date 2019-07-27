تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-26 18:50:36 تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص |  2019-07-26 18:48:06 قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز |  2019-07-26 15:58:28 تل ابيب - طعن فتى 17 عاما عربي واصابته خطيرة والشرطة تبحث عن قريبه المشتبه بطعنه |  2019-07-26 15:51:36 مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس |  2019-07-26 16:00:58 خبراء المناخ يحذرون من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة |  2019-07-26 15:44:00 بينهم فلسطينيين.. إنقاذ قارب قبالة سواحل ليبيا يقل مهاجرين |  2019-07-26 13:43:39 اعتقال مشتبه من بئر المكسور بتبييض الأموال وضبط آلاف الشواقل ومستندات وفواتير |  2019-07-26 13:18:33 حماس: نحن في خط الدفاع عن إيران ومصر |  2019-07-26 13:13:51 تغيّر المناخ يهدّد بـ"إنقراض جماعي"! |  2019-07-26 11:39:54 4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني |  2019-07-26 11:24:38 شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال |  2019-07-26 11:17:01 ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية |  2019-07-26 10:45:18 استمرار الجهود لاحتواء الحريق قرب جبل طابور |  2019-07-26 10:42:19 البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار |  2019-07-26 09:06:13 كايت ميدلتون في أزمة بسبب البوتوكس..والقصر الملكي ينفي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لأول مرة في الشمال: إجراء عملية معقدّة بنجاح لاستبناء مجرى البول في مستشفى الناصرة الانجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أجري في مستشفى الناصرة الانجليزي خلال الشهر الأخير، ولأول مرّة في منطقة الناصرة والشمال، ثلاث عمليات معقدة وناجحة لاستبناء مجرى البول على يد الاطباء والأخصائيين العالميين، د. شادي بضعان وبروفيسور شمعون ميرتيك. وشارك في انجاح هذه العمليات طاقم متكامل من الممرضين والاطباء المخدرين الذين اكتسبوا الخبرة للمشاركة في مثل هذه العمليات.   تجرى العمليات حتى الأن إلى جانب مستشفى الناصرة في مستشفيان آخران في مركز البلاد، وتعتبر عمليات دقيقة ومعقدة وهي الأفضل من بين الطرق العلاجية  يتم خلالها اصلاح التلف او التضيق في مجرى البول وإعادة بناء قناة البول، تستمر الجراحة لمدة ما بين 4-8 ساعات، بعدها تُجدد قدرة المريض على تفريغ المثانة بدون أي صعوبات مع نتائج ونجاحات طويلة الأمد.   وتأتي هذه الخطوة بعد ضم الأطباء العالميين البارزين الدكتور شادي بضعان الحاصل على شهادة متخصص باستبناء المسالك البولية من جامعة بييلور في تكساس- امريكا وبرفيسور شمعون ميرتيك، مدير قسم المسالك البولية السابق في مستشفى رمبام، إلى طاقم علاج المسالك البولية المجدد في مستشفى الناصرة الانجليزي لتقديم الخدمات الطبية المتميزة والخاصة لأهالي المنطقة بأعلى المعايير المهنية وبهدف توسيع سلة الخدمات وتطوير صحة المجتمع.    يذكر ان ظاهرة تضيق مجرى البول هي مشكلة معروفة من القدم ونادرة الانتشار مع إمكانية حدوثها بحوالي ال 0.6% من الرجال واقل من ذلك عند النساء. وهي عبارة عن تليف الجسم الاسفنجي المحيط بالاحليل مما يؤدي الى تضيق مجرى البول مسببا صعوبة في افراغ المثانة ومع تطور المشكلة الى حصار البول. هذا المرض يسبب الى ضرر شديد لحياة المريض اليومية ويلزم تدخلات جراحية عديدة حتى حل المشكلة نهائيا.





كلمات متعلقة

لأول, مرة, في, الشمال:, إجراء, عملية, معقدّة, بنجاح, لاستبناء, مجرى, البول, في, مستشفى, الناصرة, الانجليزي,

تابعونــا

تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص 2019-07-26 | 18:50:36

مددت محكمة في قبرص، فترة احتجاز 7 إسرائيليين، لاستكمال التحقيق في ما يتعلق بتهمة...

مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس مواجهات واصابات قرب المباني المهدمة بصور باهر القدس 2019-07-26 | 15:51:36

قمعت سلطات الجيش ، اليوم الجمعة، اعتصاما في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، نظم على...

اعتقال مشتبه من بئر المكسور بتبييض الأموال وضبط آلاف الشواقل ومستندات وفواتير اعتقال مشتبه من بئر المكسور بتبييض الأموال وضبط آلاف الشواقل ومستندات وفواتير 2019-07-26 | 13:43:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية مرحلة...

4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني 4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني 2019-07-26 | 11:39:54

أكد الحاج سليم شلاعطة رئيس اللجنة المشتركة للحج والعمرة في حديث لمراسل الصنارة...

شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال 2019-07-26 | 11:24:38

في مستشفى بني تسيون بحيفا توفي صباح اليوم شاب البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما...

استمرار الجهود لاحتواء الحريق قرب جبل طابور استمرار الجهود لاحتواء الحريق قرب جبل طابور 2019-07-26 | 10:45:18

تواصل طواقم إطفاء مساعيها لاخماد الحريق الهائل الذي شب أمس في منطقة حرشية قرب...

البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار 2019-07-26 | 10:42:19

اسفر حادث انزلاق شاحنة محملة بحفار في قرية البعينة نجيدات صباح اليوم الجمعة عن...

بالعناق والدموع- اهالي عرابة يودعون الفوج الاول من حجاجهم بالعناق والدموع- اهالي عرابة يودعون الفوج الاول من حجاجهم 2019-07-26 | 08:52:13

انطلق الفوج الاول من حجاج عرابة صباح اليوم الجمعة من ساحة المراح بحافلتين وبحضور...

اجواء حارة والارصاد تحذر من التعرض لاشعة الشمس اجواء حارة والارصاد تحذر من التعرض لاشعة الشمس 2019-07-26 | 07:02:22

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ...

باقة الغربية:دهس شاب خلال هروبه بعد حادث اطلاق نار باقة الغربية:دهس شاب خلال هروبه بعد حادث اطلاق نار 2019-07-26 | 00:10:32

أصيب مساء الخميس شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح متوسطة بعد ان تعرض للدهس خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids زوجة تعتدي على زوجها ألة حادة طمرة اعتقال شرطة شفاعمرو أول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة سخنين بيتار الدوحة شرطة ثكنة عسكرية جمهور مشجعين كرة قدم مباراة خسارة اتحاد ابناء زيود علاء ام الفحم الخضيرة تنفيذ عملية طعن دهس ام الفحم مفرق البروة سائق حادث دراجة نارية شاحنة شارع 85 اصابة مستشفى الشرطة دوابشة دوما ارهاب يهودي اعتداء حرق سيارات اطارات ثقب قرية لائحة علاء زيود ام الفحم تصريح مدعي عام طعن دهس عملية يهود جان شموئيل الخضيرة مخدرات حشيش مريخوانا النقب اعتقال مشتبهين شرطة ضبط بير هداج تهريب ترويج اطلاق نار سيارة مواطن عرابة دون اصابات اضرار جسيمة دارين عابد كوثر جرتلي الرينة نتسيرت عيليت ضحيتا حادث الطرق قرب صفورية هديل موسى اللوكيميا استنفار الناصرة تبرع وجبات دم سرطان الدم اللوكيميا منير نبواني جولس رئيس مجلس محلي سلمان عامر قتل لائحة اتهام محكمة مركزية شاب اصابة يافة الناصرة سقط عن علو مطاردة بوليسية شرطة مستشفىمواجهات القاء قنابل حجارة غاز مدينة سخنين احتراق سيارتين الفريديس الشرطة تحقق ملابسات الحادث اطفاء نار اخماد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com