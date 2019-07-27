لأول, مرة, في, الشمال:, إجراء, عملية, معقدّة, بنجاح, لاستبناء, مجرى, البول, في, مستشفى, الناصرة, الانجليزي,

أجري في مستشفى الناصرة الانجليزي خلال الشهر الأخير، ولأول مرّة في منطقة الناصرة والشمال، ثلاث عمليات معقدة وناجحة لاستبناء مجرى البول على يد الاطباء والأخصائيين العالميين، د. شادي بضعان وبروفيسور شمعون ميرتيك. وشارك في انجاح هذه العمليات طاقم متكامل من الممرضين والاطباء المخدرين الذين اكتسبوا الخبرة للمشاركة في مثل هذه العمليات. تجرى العمليات حتى الأن إلى جانب مستشفى الناصرة في مستشفيان آخران في مركز البلاد، وتعتبر عمليات دقيقة ومعقدة وهي الأفضل من بين الطرق العلاجية يتم خلالها اصلاح التلف او التضيق في مجرى البول وإعادة بناء قناة البول، تستمر الجراحة لمدة ما بين 4-8 ساعات، بعدها تُجدد قدرة المريض على تفريغ المثانة بدون أي صعوبات مع نتائج ونجاحات طويلة الأمد. وتأتي هذه الخطوة بعد ضم الأطباء العالميين البارزين الدكتور شادي بضعان الحاصل على شهادة متخصص باستبناء المسالك البولية من جامعة بييلور في تكساس- امريكا وبرفيسور شمعون ميرتيك، مدير قسم المسالك البولية السابق في مستشفى رمبام، إلى طاقم علاج المسالك البولية المجدد في مستشفى الناصرة الانجليزي لتقديم الخدمات الطبية المتميزة والخاصة لأهالي المنطقة بأعلى المعايير المهنية وبهدف توسيع سلة الخدمات وتطوير صحة المجتمع. يذكر ان ظاهرة تضيق مجرى البول هي مشكلة معروفة من القدم ونادرة الانتشار مع إمكانية حدوثها بحوالي ال 0.6% من الرجال واقل من ذلك عند النساء. وهي عبارة عن تليف الجسم الاسفنجي المحيط بالاحليل مما يؤدي الى تضيق مجرى البول مسببا صعوبة في افراغ المثانة ومع تطور المشكلة الى حصار البول. هذا المرض يسبب الى ضرر شديد لحياة المريض اليومية ويلزم تدخلات جراحية عديدة حتى حل المشكلة نهائيا.