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مدير عام وزارة التربية والتعليم في زيارة عمل لمجلس كفر مندا المحلي‎



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إستقبل رئيس مجلس كفر مندا المحلي مؤنس طه عبد الحليم، صباح اليوم الجمعة، وفد رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم، حيث ترأس الوفد مدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب، وضم مدير المعارف العربية الدكتور عبد الله خطيب، مفتش المدارس العربية في لواء الشمال الدكتور احمد بدران، وشخصيات مؤثرة في الوزارة.  وقد عقد الوفد جلسة عمل في مكتب رئيس المجلس المحلي، حيث شكر رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم الوفد على هذه الزيارة الهامة وقدّر دعمهم لجهاز التربية والتعليم في القرية، وعرض الوضع الحالي للمؤسسات التعليمية وإحتياجاتها في جميع المجالات، وركز رئيس المجلس على أهمية الإسراع في بناء بنايات جديدة لمدرسة البطوف الابتدائية والمدرسة الثانوية التكنلوجية التي تم المصادقة على بنائها مؤخرًا، كما طالب بزيادة ميزانيات التطوير بهدف القيام بأعمال ترميم وصيانة لجميع المؤسسات التعليمية.   مدير عام وزارة التربية والتعليم شموئيل أبواب أكد على والأهميّة التي توليها الوزارة للنهوض بجهاز التعليم العربي، وأشاد بالتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم وإدارة المجلس وقسم التربية والتعليم في المجلس المحلي مما يساهم في تطوير جهاز التربية والتعليم ويحقق عدة إنجازات هامّة، كما وعد بتقديم المزيد من الدعم والميزانيات من أجل تطوير المؤسسات التعليمية في كفر مندا.  وبعد إنتهاء جلسة العمل، توجه الوفد لزيارة المدرسة الإعدادية الجديدة (مدرسة الحكمة) التي تقع شرقي القرية، حيث أكد السيد شموئيل أبواب على رصد جميع الميزانيات المطلوبة من أجل إتمام العمل بالمدرسة وإفتتاحها في بداية السنة الدراسية القادمة.  كما زار الوفد مدرسة المتنبي الإعدادية جنوبي القرية، وكان في استقبالهم مدير المدرسة الجديد المربي محمود سمحات، الذي أطلع الوفد على الوضع الحالي للمدرسة والإحتياجات الكبيرة التي تنقصها، حيث ستشهد المدرسة خلال الأيام القادمة أعمال ترميم وصيانة واسعة.





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