مدير, عام, وزارة, التربية, والتعليم, في, زيارة, عمل, لمجلس, كفر, مندا, المحلي‎,

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مددت محكمة في قبرص، فترة احتجاز 7 إسرائيليين، لاستكمال التحقيق في ما يتعلق بتهمة...
قمعت سلطات الجيش ، اليوم الجمعة، اعتصاما في حي وادي الحمص بقرية صور باهر، نظم على...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية مرحلة...
أكد الحاج سليم شلاعطة رئيس اللجنة المشتركة للحج والعمرة في حديث لمراسل الصنارة...
في مستشفى بني تسيون بحيفا توفي صباح اليوم شاب البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما...
تواصل طواقم إطفاء مساعيها لاخماد الحريق الهائل الذي شب أمس في منطقة حرشية قرب...
اسفر حادث انزلاق شاحنة محملة بحفار في قرية البعينة نجيدات صباح اليوم الجمعة عن...
انطلق الفوج الاول من حجاج عرابة صباح اليوم الجمعة من ساحة المراح بحافلتين وبحضور...
تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ...
أصيب مساء الخميس شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح متوسطة بعد ان تعرض للدهس خلال...