مددت محكمة في قبرص، فترة احتجاز 7 إسرائيليين، لاستكمال التحقيق في ما يتعلق بتهمة اغتصاب جماعي تقدمت بها سائحة بريطانية على الجزيرة.

وأطلقت السلطات القبرصية سراح 5 من 12 متهما في وقت متأخر مساء الخميس، وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قاضيا أمر باحتجاز الـ 7 الباقين للتحقيق معهم لـ 6 أيام أخرى.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن آباء الشبان تصريحات ينفون فيها الاتهامات عن أبنائهم.