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تمديد حبس 7 إسرائيليين بقضية "اغتصاب جماعي" في قبرص



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



مددت محكمة في قبرص، فترة احتجاز 7 إسرائيليين، لاستكمال التحقيق في ما يتعلق بتهمة اغتصاب جماعي تقدمت بها سائحة بريطانية على الجزيرة.



وأطلقت السلطات القبرصية سراح 5 من 12 متهما في وقت متأخر مساء الخميس، وقالت متحدثة باسم الشرطة إن قاضيا أمر باحتجاز الـ 7 الباقين للتحقيق معهم لـ 6 أيام أخرى.


ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن آباء الشبان تصريحات ينفون فيها الاتهامات عن أبنائهم.




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