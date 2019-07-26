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قائد القوة الجوية الإيرانية: "أذللنا الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال قائد قوات طيران الجيش الإيراني يوسف علي قرباني، إن "القوات المسلحة للبلاد تتدخل بقوة في أي مواقع تشعر فيها بالخطر من قبل الأعداء وفي أي مكان يحتاجه الشعب".



وأضاف قرباني، اليوم الجمعة، أن طهران استطاعت "إذلال الأعداء" في الخليج ومضيق هرمز، "وهو ما يدل على اقتدار القوات المسلحة وفي أي مكان يتواجد فيه الأعداء والكفار، فإنها تتدخل بقوة وفي أي مكان يحتاجه الشعب فإنها على استعداد للتضحية بالأرواح من أجل الإسلام والشعب".


وتابع: "إيران استطاعت تطوير قدراتها الدفاعية طيلة 40 عاما مضت في مجالات عديدة ومنها أسطول مروحياتها، وفي حال الشعور بأي مخاطر فإن مروحياتنا تصل إلى المواقع المطلوبة في أقل من ساعة في مختلف مناطق البلاد وتقدم الخدمات لجميع أبناء الشعب.


وأكد قائد قوات طيران الجيش الإيراني على أن القوات المسلحة حققت تقدما في جميع المجالات ومنها تطوير المروحيات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تضع توجيهات قائد الثورة آية الله علي خامنئي نصب أعينها، وتعد ذلك جزءا من مسؤولياتها الدينية.




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