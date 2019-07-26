تل ابيب - طعن فتى 17 عاما عربي واصابته خطيرة والشرطة تبحث عن قريبه المشتبه بطعنه

وافيد ان الشاب نقل مصابا الى المستشفى لاستكمال علاجه هناكمن جهته تبحث الشرطة عن شاب قريبه مشتبه بطعنه

اصيب فتى عربي 17 عاما في مدينة تل ابيب باصابات وصفت بالخطيرة اليوم الجمعة جراء تعرضه للطعن من قبل مجهول

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خط شعارات عنصرية في قرية الجش وثقب اطارات سيارات 2019-07-19 | 10:44:43 اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على اقتحام بلدة الجش في الجليل الاعلى وخط شعارات...

وزارة التّربية تنشر معطيات الصورة التّربويّة - ارتفاع %1.1 بنسبة الطلاب العرب الحاصلين على شهادات بجروت 2019-07-11 | 12:21:52 * ارتفاع ب- %1.7 بنسبة الحاصلين على شهادات بجروت ( من %68.2 ل- %69.9 ) ترجمة ذلك 6,000 طالبا...

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مدرسة جمال طربيه الثانوية سخنين تحتفل بتخريج فوجها ال 46 2019-06-20 | 22:38:31 احتفلت مدرسة جمال طربيه الثانوية سخنين بتخريج الفوج ال 46 من طلابها والذي بلغ...

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هبوعيل كفركنا يجدد عقد المدرب احمد سبع لموسم اخر 2019-06-13 | 13:44:40 باشر فريق الدرجة الاولى هبوعيل كفركنا استعدادته للموسم المقبل , وكانت الخطوة...

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