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تل ابيب - طعن فتى 17 عاما عربي واصابته خطيرة والشرطة تبحث عن قريبه المشتبه بطعنه



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب  فتى عربي 17 عاما في مدينة تل ابيب باصابات وصفت بالخطيرة اليوم الجمعة جراء تعرضه للطعن من قبل مجهول 


وافيد ان الشاب نقل مصابا الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك 

من جهته تبحث الشرطة عن شاب قريبه مشتبه بطعنه  




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hghjpo] hghjpo] 2019-07-24 | 09:16:10

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