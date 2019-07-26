نجاة, أوزيل, من, هجوم, بالسكاكين, يتصدر, صحف, ألمانيا,

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يسعى نادي برشلونة الإسباني، لتجديد عقد نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، بالرغم من أن...
أفاد موقع "le10sport"، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، جدد اهتمامه...
يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لتسلم جائزة جديدة،...
أعلن آرسنال رسميًا، اليوم الخميس، حصوله على خدمات الإسباني الشاب، داني سيبايوس،...
لن يشارك ليونيل ميسي في أولى مباريات منتخب الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية...
تواصل مسؤولو توتنهام مع نظرائهم في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني،...
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة...
خضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، لعملية جراحية ناجحة في...
أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إمكانية قيام الرابطة بإلغاء صفقة...
توج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الزمالك...