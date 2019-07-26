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نجاة أوزيل من هجوم بالسكاكين يتصدر صحف ألمانيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، حيث جاء على رأسها الهجوم المسلح الذي تعرض له مسعود أوزيل، صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي، أمس الخميس.



وجاءت صحيفة "بيلد" بعنوان "مداهمة بالسكين على أوزيل"، حيث ألقت الضوء على تعرض مسعود أوزيل، نجم آرسنال، لهجوم مسلح في أحد شوارع لندن.


ونجا أوزيل من الواقعة بعد تدخل زميله البوسني سياد كولاسيناك واشتباكه مع الجناة، بينما ركض اللاعب الألماني صوب أحد المطاعم المجاورة، لينقذه العاملون من مطارديه. 




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