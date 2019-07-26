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لهذا السبب لم تحضر حفيدة فاروق الفيشاوي دفنه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم تستطع ابنة الممثل ​أحمد الفيشاوي​ وحفيدة الراحل ​فاروق الفيشاوي​، لينا، ، ان تحضر دفن وعزاء جدها بسبب والدها.



اما السبب فقالت ان والدها أحمدن لديه حكم محكمة يمنعنعها من العودة إلى إنجلترا إذا زارت مصر. كما نعت جدها الراحل وقالت: "سأشتاق إليك، سوف تبقى داخل قلبي إلى الأبد وفي قلب الناس الذين كنت سبب سعادتهم وفرحهم، لقد مت باكرا ولن تأتي معي الى حفل تخرجي، لكنني أعلم أنك ستكون معي وستشاهدني من المكان الذي انت موجود فيه، لقد مت بطلاً".




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