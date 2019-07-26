لهذا, السبب, لم, تحضر, حفيدة, فاروق, الفيشاوي, دفنه,

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إنتهى الفنان المصري تامر حسني من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد بين بيروت...
طرح الفنان اللبناني جوزيف عطية أحدث أعماله الفنية وهو كليب أغنية...
شهدت جنازة الفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” التي انتهت منذ قليل وشيعت من مسجد...
حذف عمر مجدي عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول العازف مجدي عارف، كل صورها من...
أكدت الفنانة المصرية يسرا أن تاريخ ميلادها المتداول غير صحيح، جاء ذلك عقب...
بعد وفاة الممثل المصري فاروق الفيشاوي على اثر صراعه مع مرض السرطان برزت بشكل...
رحل منذ قليل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد المستشفيات...
شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره في صورة له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي على...
بعد صراع مع مرض السرطان توفي الممثل المصري فاروق الفيشاوي قبل ساعات عن عمر...
ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بتعليقات من قبل جمهور الفنان...