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أمريكي يقتل والده وشقيقه وإثنين أخرين ويصيب والدته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قتل أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار، مساء الخميس، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ما دفع الشرطة لبدء مطاردة استمرت 12 ساعة، وانتهت بإلقاء القبض على المسلح المشتبه به.



وأكد متحدث باسم شرطة المدينة أن المشتبه به في إطلاق النار يدعى جيري زاراغوزا (26 سنة)، مضيفا أنه محتجز حاليا على ذمة اتهامات بقتل والده وشقيقه، وإصابة والدته بطلق ناري.


وقالت الشرطة، إن إطلاق النار بدأ أمس فى الساعة الثانية صباحا في شقة كان المشتبه به يعيش فيها مع والديه.


وأضافت أن زاراغوزا يشتبه في قتله امرأة أخرى كان قد تعرف عليها عند محطة للبنزين في منطقة نورث هوليوود بعد ذلك بحوالي 45 دقيقة، لكنها لم تحدد العلاقة بينهما.


كما أشارت إلى الاشتباه في أنه قتل بالرصاص رجلا آخر لا يعرفه، في حافلة بمنطقة فان نويز، حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.


وأكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن زاراغوزا أوقف في منطقة كانوغا بارك من قبل ضباط بملابس مدنية استخدموا صاعقا كهربائيا لإخضاعه وشل حركته.




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