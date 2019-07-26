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اعتقال مشتبه من بئر المكسور بتبييض الأموال وضبط آلاف الشواقل ومستندات وفواتير



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:  مع نهاية مرحلة التحقيق السري في هذه القضية، قام يوم امس الخميس افراد الشرطة، بالتعاون مع مسؤولين من مصلحة ضريبة الدخل، بمداهمة محل تجاري في قرية بير المكسور.



 وفقًا للشكوك، ارتكب المشتبه به صاحي المحل، في الخمسينيات من عمره (بئر المكسور) ، مخالفات مثل خرق قانون حظر غسل الأموال، بقيمة وصلت حتى مئات الآلاف من الشواقل.

 خلال عمليات التفتيش، تمت مصادرة الشيكات والنقد ، وتمت مصادرة المستندات والإيصالات والفواتير.


 تم القاء القبض على المشتبه به لاستجوابه ووفقًا لمواد البينات التي سيتم جمعها سيحال الى العدالة.


*شرطة إسرائيل ترى ببالغ الخطورة والشدة الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي لها صلة مباشرة بالنشاط الإجرامي والتي تضر بالنسيج الاجتماعي ومن هنا ستواصل الشرطة عملها بإصرار وعزيمة  بالتعاون مع جميع هيئات تطبيق القانون مستخدمة كافة الوسائل المتوفرة من أجل ضبط هؤلاء المجرمين لتحيلهم الى العدالة، كل ذلك، بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين الأبرياء وتعزيز شعور بالأمن والآمان*




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