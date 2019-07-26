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حماس: نحن في خط الدفاع عن إيران ومصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصف صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، ، زيارة وفد من الحركة إلى إيران بـ"التاريخية" و"الاستراتيجية".



والسبت، وصل وفد الحركة برئاسة العاروري، العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة تستمر عدة أيام.


وقال العاروري، في مقابلة متلفزة بثتها قناة "الأقصى" التابعة للحركة، إن "الزيارة تأتي في ظروف بالغة الخطورة والتعقيد والحساسية بالمنطقة والقضية الفلسطينية".


وأضاف: "علاقتنا مع إيران جزء من تحالفنا الوثيق مع الشعوب والحكومات والأحزاب التي ترفض المشروع الصهيوني، وتناصر الحق الفلسطيني".


وتابع: "علاقتنا مع إيران ليست موجهة ضد أي عربي أو مسلم، وتأتي في سياق توحيد الجهود لمواجهة الاحتلال ".


واستدرك: "نحن في خط الدفاع عن كل مكونات هذه الأمة، ومنها إيران ومصر والسعودية".


وأردف: "أبدينا بوضوح أننا نأتي لإيران لتطوير العلاقة في اتجاه واحد، وهو مقاومة العدوان الصهيوني والهيمنة الأمريكية التي تسعى لترتيب المنطقة لصالح الاحتلال".




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