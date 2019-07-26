برشلونة, يلقي, الكرة, في, ملعب, ميسي,

يسعى نادي برشلونة الإسباني، لتجديد عقد نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي، بالرغم من أن الأرجنتيني لا يزال في عقده عامين آخرين.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يفكر بالفعل في تمديد عقد ليو ميسي، موضحة أن النادي الكتالوني لن يحدد أوقات التواصل مع اللاعب وإجراء محادثات معه لتجديد عقده.وأضافت أن الأمر سيعتمد على اللاعب نفسه، عندما يختار اللحظة المناسبة لبدء المفاوضات، مضيفة بأنه إذا أراد ميسي البدء في التفاوض فسيقوم النادي مباشرة بالاتصال به.ووقع ميسي البالغ من العمر 32 عامًا، اَخر تجديد له مع البلوجرانا في نوفمبر 2017، وحتى عام 2021 المقبل وبوجود شرط جزائي يبلغ قيمته 700 مليون يورو.ولفتت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن ميسي أمامه عامين في عقده مع برشلونة، وبالرغم من عدم وجود خيار التمديد لعام إضافي حتى 2022، إلا أن النادي لا يواجه أزمة في ذلك لاسيما وأنهم يعلمون أن نية ميسي هي البقاء في برشلونة حتى اعتزاله عالم كرة القدم.وختمت بأن النادي الكتالوني ألقى الكرة في ملعب ميسي ووالده خورخي ميسي، والذي يعد أيضًا وكيل أعماله، لتحديد موعد، ومن ثم شرح خطط النادي لوالد اللاعب بجانب إعلان خورخي نوايا ميسي.