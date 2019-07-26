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4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني



  |   عوض دراوشه   |   اضافة تعليق




أكد الحاج سليم شلاعطة رئيس اللجنة المشتركة للحج والعمرة في حديث لمراسل الصنارة أن عدد الحجاج من عرب الداخل هذا العام 4500  حاج وحاجة، وقال إن  2700 منهم ينطلقون عبر الجو من مطار اللد وصولا لمطار عمان ومن هناك الى مطار جدة، والباقون سيسافرون بالحافلات. ووقال أن عدد المعتمرين العام الماضي بلغ  20 الفا 10 الاف منهم سافروا  بالحافلات وعشرة بالطائرات.


وعن تكلفة الحج لهذا العام قال :"وفق  المناقصات والعطاءات للشركات الاردنية التي تقدم للجنة الاوقاف الاردنية وهي بدورها تحدد الاسعار، والاسعار لهذا الموسم للحاج الواحد   كالتالي :

سفر بالحافلات  وسكن عادي =2700 دينار اردني .

سفر بالطائرة  وسكن عادي = 3700 دينار.

سفر بالحافلات وبلاط حرم (السكن بالأبراج او فنادق) =4100 دينار.

سفر بالطائرة وبلاط حرم ( السكن بالأبراج او فنادق)  =5050 دينار.

وقال إن عدد ايام الحج تتراوح ما بين  17يوما الى 22 يوما، وإن لجنة الحج والعمرة لا تتدخل بالسياسة بل تهتم براحة الحجاج والمعتمرين وعليه يرافق كل حافلة امير من لجنة الحج ومرشد من الاوقاف الاردنية.

وأكد في حديثه للصنارة أن لجنة الحج المشتركة عملت مع لجنة الاوقاف الاردنية خلال اشهر قبل موسم الحج على تفقد السكن واماكن اداء مناسك الحج في الاراضي السعودية  والخدمات التي تقدم للاطمئنان على سلامة الحجاج وكيفية التنقل عبر وسائل النقل .


وقال إن  اول حافلة  انطلقت يوم 23  تموز (يوم الثلاثاء الماضي) وإن الحافلات لنقل الحجاج للمطار عبر الجو وعبر البرأيضا بدأت بالإنطلاق أمس الخميس وستستمر اليوم الجمعة حتى   يوم  3 آب  القادم .

وبخصوص معبر الشونة قال الحاج سليم:"المملكة الاردنية الهاشمية قامت بترميم وتطوير معبر الشونة بشكل كبير واليم فيه القاعات والاستراحات وشهد  تقدما كبيرا بنظافته في السنوات الاخيرة" .

وردا على سؤال حول الضرائب المستحقة من الحجاج قال:" عند دخول المعبر الاسرائيلي يدفع الحاج للمعبر مبلغ 140 شاقلا وعند عبوره في معان يدفع ضريبة بقيمة 10 دنانير ولا يدفع ضريبة بالعودة من الحج".

وحول مشاكل سابقة صادفت الحجاج في السنوات الأخيرة قال:"كل المشاكل والعقبات التي واجهت الحجاج سابقا وخاصة في المطارات خارجة عن صلاحيتنا ونعمل على عدم حصولها لاحقا . من ناحيتنا نحن في لجنة الحج المشتركة نعمل جاهدين على تقديم خدمات افضل كل موسم حج او عمرة لتمكين الحجاج من تأدية مناسك الحج وعودتهم سالمين غانمين بحج مقبول ومبرور ان شاء الله".






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