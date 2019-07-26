شبهات, لوفاة, احد, نزلاء, مأوى, لذوي, الاحتياجات, الخاصة, بعد, تعرضه, للتنكيل, واعتقال, معالج, عربي, من, الشمال,

كلمات متعلقةشبهات, لوفاة, احد, نزلاء, مأوى, لذوي, الاحتياجات, الخاصة, بعد, تعرضه, للتنكيل, واعتقال, معالج, عربي, من, الشمال,
أكد الحاج سليم شلاعطة رئيس اللجنة المشتركة للحج والعمرة في حديث لمراسل الصنارة...
تواصل طواقم إطفاء مساعيها لاخماد الحريق الهائل الذي شب أمس في منطقة حرشية قرب...
اسفر حادث انزلاق شاحنة محملة بحفار في قرية البعينة نجيدات صباح اليوم الجمعة عن...
انطلق الفوج الاول من حجاج عرابة صباح اليوم الجمعة من ساحة المراح بحافلتين وبحضور...
تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ...
أصيب مساء الخميس شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح متوسطة بعد ان تعرض للدهس خلال...
أصيب مساء الخميس شابين من كفركنا باطلاق نار قرب مفرق جولاني ووصفت حالتهما...
"تغلّبنا على معظم العقبات ونهاية هذا الاسبوع سنعلن عن إقامة القائمة المشتركة". ...
شهدت قاعة مسجد عثمان بن عفان تكريم حجاج عرابة ال 90 بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد...
جاء في يان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...