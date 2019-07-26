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شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



في مستشفى بني تسيون بحيفا توفي صباح اليوم شاب البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها بعد ان تعرض ووفقا للشبهات للضرب والتنكيل.

واعتقلت الشرطة معالجا عرييا من الشمال بشبهة الضلوع في الحادث ةالتنكيل بالشاب.

وقد وقع الحادث قبل أسبوعين داخل مركز لايواء ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تمديد فترة اعتقال المشتبه فيه البالغ من العمر 19 عاما حتى بعد غد الأحد.





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