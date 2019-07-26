ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية

بمشاركة واسuة افتتح مساء يوم امس الخميس في مجمع السيفين بمدينة ام الفحم فرع شبكة ximi العالمية.شارك في حفل الافتتاح اهالي وشخصيات محلية وسياسية وضيوف شرف وبرز من بين الحضور النائب د. يوسف جبارين وشخصيات عديده.شبكة ximi هي شبكة عالمية تعمل على تسويق تشكيلة واسعة من المنتجات الّتي تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية.ومن بين المنتجات التي نسوقها أدوات منزلية | احتياجات المطبخ| ألعاب| دمى | إكسسوارات | مستلزمات الهواتف النقالة | حقائب| قرطاسية | معدات مكتبية والمزيد من الاحتياجات اليومية