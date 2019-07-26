ام الفحم - مشاركة واسعة في افتتاح فرع شبكة ximi العالمية

كلمات متعلقةام, الفحم, -, مشاركة, واسعة, في, افتتاح, فرع, شبكة, ximi, العالمية,
عرض د. عدنان زينة، مدير قسم الغدد الصمّاء والأيض في المركز الطبي زفولون، أبحاثًا...
25 طفلًا مريضًا بأمراض مميتة بواسطة جمعية “ميك اي ويش” وفندق الريتز...
بمناسبة عرض ديزني لفيلم "THE LION KING" مجوهرات PANDORA تطرح مجموعة جديدة واحتفالية تعرض...
استضاف مطعم " لوكاندة " في فندق رمادا في مدينة الناصرة مؤتمرا صحفيا لعرض منتجات...
أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! يواصل نادي...
أعلنت الشركة المنتجة لماركة VEET، الماركة الرائدة في البلاد لإزالة الشعر لدى...
إجتمعت ادارة المركز الطبي باده - بوريا وطاقم قسم العلاج الطوارئ مع مندوبي...
قام بنك لئومي في الاسبوع الماضي، بمبادرة واسعة النطاق وخاصة من اجل تلبية...
أعلنت شركة كوكا-كولا عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية موسم الأعراس، والجائزة...
عطلة صيف 2019 فيما يلي الخدمات التي يتم تقديمها في فترة العطلة: استقبال...