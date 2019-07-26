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تامر حسني ينتهي من تصوير فيلمه الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



إنتهى الفنان المصري ​تامر حسني​ من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد بين بيروت والقاهرة، والمقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.


ويحسم صُناع الفيلم الإسم النهائي خلال اليومين المقبلين، وذلك مع تصوير البوستر الدعائي والذي يتم تجهيزه في الوقت الحالي، وقد إستبعد القائمون على الفيلم بشكل نهائي 3 أسماء كانت مقترحة للعمل، وهي "كل سنة وأنت طيب" و"عملة صعبة" و"الجوكر"، ويتم المفاضلة حالياً بين إسمين جديدين، لإختيار إسم من بينهما، ليكون عنوان الفيلم النهائي.


يُذكر أن الفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، ​خالد الصاوي​، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ​سعيد الماروق​.




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