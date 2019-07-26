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كم نحتاج من البروتين يوميا؟



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من أجل الحفاظ على الصحة يجب تناول كمية محددة من البروتينات يوميا. لأن البروتينات تعطي الجسم 10-35% من السعرات الحرارية التي يحتاجها.



يشير أطباء مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة، إلى أنه وفقا للبيانات المتوفرة، يجب عند ممارسة النشاط البدني بانتظام واتباع نظام غذائي صحي تناول البروتينات، حيث تساعد البالغين على زيادة الكتلة العضلية والتخلص من الوزن الزائد.


يؤكد خبراء التغذية على أنه يجب أن يكون تناول البروتينات مرتبطا بالحالة الصحية للشخص. عموما يجب أن يتناول الشخص السليم يوميا 0.8-1.0غ من البروتينات لكل كيلوغرام من وزنه. أي إذا كان وزن المرأة مثلا 68 كيلوغراما فعليها تناول 54-68 غراما من البروتينات يوميا.


ويشير الخبراء، إلى أنه من الضروري أن يحصل الجسم على البروتينات بصورة دائمة- يوما بعد يوم. وعدم الحصول على البروتينات خلال فترة طويلة، أو على العكس تناولها أكثر من الحاجة يوميا يضر الجسم.


أفضل مصادر البروتينات وفقا لخبراء التغذية هي التي يحصل عليها الجسم من مواد حيوانية المصدر مثل مشتقات الألبان، ولحوم غير دهنية، وآح البيض. ومصادر نباتية كفول الصويا والبقول والمكسرات والبذور.




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