استمرار, الجهود, لاحتواء, الحريق, قرب, جبل, طابور,

تواصل طواقم إطفاء مساعيها لاخماد الحريق الهائل الذي شب أمس في منطقة حرشية قرب دبورية وكنيسة جبل طابور.وتم اخلاء عدد من السكان من المكان واغلاق بعض الطرق أمام حركة السير .

تابعونــا

4500 عدد حجاج هذا العام من عرب الداخل 2700 سيسافرون جوا - التكاليف تتراوح بين 2700 و5050 دينار أردني 2019-07-26 | 11:39:54 أكد الحاج سليم شلاعطة رئيس اللجنة المشتركة للحج والعمرة في حديث لمراسل الصنارة...

شبهات لوفاة احد نزلاء مأوى لذوي الاحتياجات الخاصة بعد تعرضه للتنكيل واعتقال معالج عربي من الشمال 2019-07-26 | 11:24:38 في مستشفى بني تسيون بحيفا توفي صباح اليوم شاب البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما...

البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار 2019-07-26 | 10:42:19 اسفر حادث انزلاق شاحنة محملة بحفار في قرية البعينة نجيدات صباح اليوم الجمعة عن...

بالعناق والدموع- اهالي عرابة يودعون الفوج الاول من حجاجهم 2019-07-26 | 08:52:13 انطلق الفوج الاول من حجاج عرابة صباح اليوم الجمعة من ساحة المراح بحافلتين وبحضور...

اجواء حارة والارصاد تحذر من التعرض لاشعة الشمس 2019-07-26 | 07:02:22 تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو اليوم حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ...

باقة الغربية:دهس شاب خلال هروبه بعد حادث اطلاق نار 2019-07-26 | 00:10:32 أصيب مساء الخميس شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح متوسطة بعد ان تعرض للدهس خلال...

اصابة شابين من كفركنا بعيارات نارية قرب مفرق جولاني 2019-07-25 | 23:00:00 أصيب مساء الخميس شابين من كفركنا باطلاق نار قرب مفرق جولاني ووصفت حالتهما...

أيمن عودة في حديث خاص لـ"الصنارة»:سنعلن عن اقامة المشتركة بمركباتها الاربعة حتى يوم السبت بروح قرار لجنة الوفاق 2019-07-25 | 22:01:18 "تغلّبنا على معظم العقبات ونهاية هذا الاسبوع سنعلن عن إقامة القائمة المشتركة". ...

تكريم حجاج عرابة قبل انطلاقهم للديار الحجازية 2019-07-25 | 18:25:06 شهدت قاعة مسجد عثمان بن عفان تكريم حجاج عرابة ال 90 بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد...