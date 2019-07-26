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استمرار الجهود لاحتواء الحريق قرب جبل طابور



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 تواصل طواقم إطفاء مساعيها لاخماد الحريق الهائل الذي شب أمس في منطقة حرشية قرب دبورية وكنيسة جبل طابور.


 وتم اخلاء عدد من السكان من المكان واغلاق بعض الطرق أمام حركة السير .




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