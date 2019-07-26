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البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر حادث  انزلاق شاحنة محملة بحفار في قرية البعينة نجيدات صباح اليوم الجمعة عن سقوط الحفار عن الشاحنة  واصابة شخص باصابات متوسطة



 علما ان الحفار سقط على اسوار لبيوت قرب الشارع و 3 مركبات وتسبب باضرار جسيمة .

وشهد الشارع ازمة سير خانقة .




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