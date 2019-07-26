البعينة نجيدات - اصابة شخص بجروح متوسطة جراء سقوط حفارة عن شاحنة واصطدامها ب ٣ مركبات واسوار

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علما ان الحفار سقط على اسوار لبيوت قرب الشارع و 3 مركبات وتسبب باضرار جسيمة .وشهد الشارع ازمة سير خانقة .

اسفر حادث انزلاق شاحنة محملة بحفار في قرية البعينة نجيدات صباح اليوم الجمعة عن سقوط الحفار عن الشاحنة واصابة شخص باصابات متوسطة

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