كايت, ميدلتون, في, أزمة, بسبب, البوتوكس..والقصر, الملكي, ينفي,

بدأ كل شيء عندما قام الدكتور منير سومجي من عيادة الدكتور ميدي في لندن بنشر صورتين لدوقة كامبريدج كايت ميدلتون البالغة من العمر 37 عاماً على طريقة "قبل البوتوكس" و"بعد البوتوكس".

وسرعان ما انتشرت عبر وسائل الإعلام الصور المقارنة بين جبين كايت في السابق وحالياً.قصر كينسغتون نفى الأمر في بيان ورد فيه أن مسألة خضوع الدوقة لحقن البوتوكس غير صحيحة تماماً وأن "العائلة المالكة لا تؤيد الأنشطة التجارية أبدًا".