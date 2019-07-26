فيديو-, طفل, يدخل, مع, حقائب, المسافرين, والكاميرات, ترصده,

تسلّل لورنزو وهو طفل في الثانية من عمره إلى الحزام الذي تُنقل عليه حقائب ​المسافرين​ في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، بينما كانت والدته تنهي إجراءات حجز المقاعد على الطائرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي صوّرتها ​كاميرات المراقبة​ في المطار حين كان لورنزو يصعد على الحزام وسحبه مع الحقائب، قبل أن ينتبه العاملون الى الحادثة ويحاولون إخراجه. وحاول الطفل الخروج من الحزام بعدما تعرض لعدة ضربات من حقائب الركاب الكبيرة، مما أدى إلى إصابته بكسر في يده اليمنى.وانتهى به المطاف عند محطة خاصة بإدارة أمن النقل التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية حيث انتبه العاملون أن طفلا وصل مع الحقائب وهرعوا لإنقاذه وإعادته إلى والدته.