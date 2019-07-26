رونالدو, يستعد, لتسلم, جائزة, الأسطورة,

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أعلن آرسنال رسميًا، اليوم الخميس، حصوله على خدمات الإسباني الشاب، داني سيبايوس،...
لن يشارك ليونيل ميسي في أولى مباريات منتخب الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية...
تواصل مسؤولو توتنهام مع نظرائهم في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني،...
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، طالب إدارة...
خضع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، لعملية جراحية ناجحة في...
أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إمكانية قيام الرابطة بإلغاء صفقة...
توج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ41 في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع الزمالك...
كشف تقرير صحفي صيني، عن تفاصيل العرض الذي قدمه جيانجسو سونينج الصيني، للويلزي...
فاز يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد...
أعلن نادي ريال مدريد، تفاصيل إصابة لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو، بعدما سقط في...