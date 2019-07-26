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رونالدو يستعد لتسلم جائزة الأسطورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لتسلم جائزة جديدة، تقديرًا لمسيرته الكروية حتى الآن.



ويتسلم رونالدو، جائزة الأسطورة، المقدمة من صحيفة ماركا، الإثنين المقبل، خلال حفل خاص سيقام على مسرح رينا فيكتوريا في العاصمة الإسبانية مدريد.


ويملك رونالدو مسيرة حافلة بالإنجازات على صعيد الأندية والمنتخبات، حيث قاد بلاده مؤخرًا لحصد لقب دوري الأمم الأوروبية، فضلًا عن التتويج مع يوفنتوس بلقبي الكالتشيو والسوبر الإيطالي.


ويمتلك رونالدو، 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا في جعبته، بواقع لقب مع مانشستر يونايتد و4 ألقاب مع ريال مدريد.


ومنذ ظهور تلك الجائزة في عام 1997، توج بجائزة الأسطورة، كوكبة بارزة من الرياضيين، على غرار مايكل جوردان وبيليه وميجيل أوندارين ونادال ومحمد علي وأوسين بولت وليونيل ميسي ومايكل فيليبس ومايكل شوماخر ومارادونا.




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