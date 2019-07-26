هل, تعرف, هذا, السر, عن, فوائد, التفاح؟,

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أظهرت دراسة فنلندية حديثة، أن تناول كمية كافية من البروتين، يرتبط بانخفاض خطر...
تعد النوبة القلبية حالة صحية خطيرة تتطلب علاجا فوريا، وغالبا ما تكون قاتلة أو...
تؤثر الكثير من المواد الغذائية إيجابيا في صحة أعضاء الجسم بما فيها الكبد،...
كشف علماء أن الاحتباس الحراري هو المسؤول عن انتشار الفطريات القاتلة في جميع أنحاء...
أثبت علماء كلية الطب بجامعة سان-باولو البرازيلية وزملاؤهم الأوروبيون، أن عدم...
يميل معظم الناس إلى استهلاك المشروبات الباردة في الطقس الحار، إلا أن المشروبات...
ما لم يكن المرء يشعر بالكسل والإرهاق الشديد، فإن محاولة النوم في هذا الطقس الحار...
عادات كثيرة يفعلها الإنسان كل يوم وبشكل طبيعي دون أن يدرك خطورتها على صحته، لعل...
حذّر علماء من أن هناك سلالات للملاريا مقاومة لنوعين رئيسيين من الأدوية تزداد...
حذر الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد من أن تعاطي أدوية كثيرة في الوقت نفسه ينطوي على...