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هل تعرف هذا السر عن فوائد التفاح؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لطالما نصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول تفاحة في اليوم للحفاظ على صحة جيدة والتخلص من زيارة الطبيب، إلا أن دراسة جديدة كشفت أن السبب في ذلك يعود جزئيا لوجود نحو 100 مليون بكتيريا وميكروب في ثمرة التفاح الواحدة، والتي تفيد الجهاز الهضمي.



وقالت البروفيسورة غابرييل بيرغ من جامعة غراتس النمساوية للتكنولوجيا، إن التفاحة الواحدة تحمل أكثر من 100 مليون بكتيريا وميكروب، والتي يعد بعضها مهما في الحفاظ على صحة الأمعاء.


وأضافت بيرغ: "البكتيريا والفطريات والفيروسات الموجودة في طعامنا تستعمر أمعاءنا بشكل عابر. الطهي يقتل معظمها، لذلك تعد الفواكه والخضروات النيئة مصدرا مهما لميكروبات الأمعاء المفيدة".


وقارن الباحثون البكتيريا الموجودة في التفاح الذي يتم شراؤه من المتاجر، بالبكتيريا الموجودة في التفاح الذي يتم قطفه مباشرة من الشجر، ووجدوا أنه بالرغم من أن النوعين من هذه الفاكهة يحتويان على عدد مماثل من البكتيريا، فإن الباحثين وجدوا أن التفاح العضوي يضم مجموعة بكتيرية أكثر تنوعا وتوازنا، مما يجعلها أكثر فائدة وألذ من التفاح الذي يباع في الأسواق، وفق ما ذكر موقع صحيفة "غارديان" البريطانية.




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