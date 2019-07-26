تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-26 09:06:13 كايت ميدلتون في أزمة بسبب البوتوكس..والقصر الملكي ينفي |  2019-07-26 09:01:26 فرنسا تجمع 270 مليون يورو لترميم كاتدرائية نوتردام |  2019-07-26 08:57:58 بومبيو: مستعد للذهاب الى طهران ومخاطبة الشعب الايراني |  2019-07-26 08:52:13 بالعناق والدموع- اهالي عرابة يودعون الفوج الاول من حجاجهم |  2019-07-26 07:02:22 اجواء حارة والارصاد تحذر من التعرض لاشعة الشمس |  2019-07-26 07:00:41 تركيا تعلن اكتمال وصول الدفعة الأولى من "S400" |  2019-07-26 00:10:32 باقة الغربية:دهس شاب خلال هروبه بعد حادث اطلاق نار |  2019-07-25 23:00:00 اصابة شابين من كفركنا بعيارات نارية قرب مفرق جولاني |  2019-07-25 22:01:18 أيمن عودة في حديث خاص لـ"الصنارة»:سنعلن عن اقامة المشتركة بمركباتها الاربعة حتى يوم السبت بروح قرار لجنة الوفاق |  2019-07-25 20:34:12 المحامي زكي كمال ل»الصنارة»:رغم تصاعد التوتر في الخليج ترامب يسعى الى اتفاق وسلام مع إيران |  2019-07-25 20:07:17 العنصرية والديمقراطية |  2019-07-25 18:25:06 تكريم حجاج عرابة قبل انطلاقهم للديار الحجازية |  2019-07-25 18:13:35 تخليص سيدة علقت في حادث طرق قرب افرات |  2019-07-25 18:12:13 مقتل نحو 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا |  2019-07-25 18:09:42 حريق كبير قرب احراش دبورية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بومبيو: مستعد للذهاب الى طهران ومخاطبة الشعب الايراني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه مستعد للذهاب إلى طهران إذا لزم الأمر، مؤكدا ايضا استعداده للظهور على التلفزيون الإيراني "من أجل ان تكون لديه فرصة" لمخاطبة الشعب الإيراني.



وردا على سؤال "بلومبرغ تي في" حول إمكانية ذهابه إلى العاصمة الإيرانية يوما ما، قال وزير الخارجية الأميركي "بالتأكيد"، قبل أن يُضيف انه سيذهب "الى هناك عن طيب خاطر".


وردا على سؤال اخر عما اذا كان يقبل بالظهور على قناة تلفزيونية إيرانية، اجاب بومبيو "أرحب بفرصة التحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني. لقد تكلمتُ بالفعل عن هذا بالسابق"، مشيرًا إلى أن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "يأتي الى هنا، يأتي الى نيويورك، ويتنقل بالسيارة بأروع مدينة بالولايات المتحدة".


ولفت الى ان ظريف "يتحدث إلى وسائل الإعلام، يتحدث إلى الرأي العام الأميركي، ويمكنه بث الدعاية الإيرانية على الموجات الأميركية".


واردف بومبيو "أود أن تُتاح لي فرصة ان اذهب الى هناك، ليس لأقوم بالدعاية، لكن لأقول الحقيقة لشعب إيران بشأن ما فعله حُكّامهم واصبحَ الآن يؤذي إيران".




كلمات متعلقة

بومبيو:, مستعد, للذهاب, الى, طهران, ومخاطبة, الشعب, الايراني,

تابعونــا

فرنسا تجمع 270 مليون يورو لترميم كاتدرائية نوتردام فرنسا تجمع 270 مليون يورو لترميم كاتدرائية نوتردام 2019-07-26 | 09:01:26

ذكرت مصادر لوكالة "نوفوستي" أن منظمات فرنسية تمكنت من جمع 270 مليون يورو لترميم...

تركيا تعلن اكتمال وصول الدفعة الأولى من "S400" تركيا تعلن اكتمال وصول الدفعة الأولى من "S400" 2019-07-26 | 07:00:41

قالت وزارة الدفاع التركية، إن شحن معدات المجموعة الأولى من منظومة "إس-400" الروسية،...

مقتل نحو 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا مقتل نحو 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا 2019-07-25 | 18:12:13

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها من احتمال مقتل...

ملكة الجمال الروسية تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها ملكة الجمال الروسية تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها 2019-07-25 | 14:50:33

حالة من اللغط أثيرت حول حقيقة إنفصال ملك ​ماليزيا​ السابق ​محمد الخامس​ عن...

أردني يحصل على معدل 100% بالتوجيهي أردني يحصل على معدل 100% بالتوجيهي 2019-07-25 | 15:00:56

حصل الطالب أحمد سامي عثمان، اليوم الخميس، على معدل 100% في الفرع العلمي بنتائج...

وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي 2019-07-25 | 13:23:01

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في...

باتومي - منتجع سياحي رائع بأسعار شعبية! باتومي - منتجع سياحي رائع بأسعار شعبية! 2019-07-25 | 11:51:18

لا شيء ينقص باتومي, منتجع "جورجيا" الأشهر, الواقعة على ساحل البحر الأسود: شاطئ...

مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في المكسيك بظروف غامضة مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في المكسيك بظروف غامضة 2019-07-25 | 11:40:45

قتل إسرائيليان في إطلاق نار وقع في وقت متأخر أمس الأربعاء، في أحد مقاهي مكسيكو...

نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى 2019-07-25 | 09:23:19

نقلت وسائل إعلام تونسية عن مصادر وصفت بالموثوقة، قولها إنه تم نقل الرئيس الباجي...

موجة حر جديدة بأرقام قياسية تضرب أوروبا موجة حر جديدة بأرقام قياسية تضرب أوروبا 2019-07-25 | 07:26:29

أطعم حراس حديقة الحيوان في بلجيكا النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة يوم الأربعاء في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تميم عبد الحليم عضو مجلس ادارة مركز البحوث الصناعة الابحاث التطوير تعيين شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقااضراب مستشفيات حكومية البلاد اليوم الخميس لمدة 24 ساعة تقليصات وزارة المالية نيسان مهرجان الثالث قرية الرامة مشاركة واسعة 9 ضحايا عمل طرق شجار كسيفة الناصرة يافا البقيعة الناصرة المجتمع العربي طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي أبو سبيت الاطرش اهالي طلاب مظاهرة شعارات النقب اغلاق الشارع المؤدي المدرسة انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة سخنين مظاهرة قطرية نصرة للقدس الاقصى لجنة المتابعةحادث تراكتورون عسفيا شابين سقطا في وادي عميق تخليص قرية حادث طرق شرطة اسعاف عمال عرب البعينة نجيدات اعتداء سيارة شرطة حجارة زجاج تحطيم احتراق سيارتين الفريديس الشرطة تحقق ملابسات الحادث اطفاء نار اخماد تمارا السويطي فصل موظفة عربية بئر ا السبع صورة الشهيد فادي علوان القدس فيسبوك فصل اتصالات بيليفونحريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com