بومبيو:, مستعد, للذهاب, الى, طهران, ومخاطبة, الشعب, الايراني,

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ذكرت مصادر لوكالة "نوفوستي" أن منظمات فرنسية تمكنت من جمع 270 مليون يورو لترميم...
قالت وزارة الدفاع التركية، إن شحن معدات المجموعة الأولى من منظومة "إس-400" الروسية،...
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن خشيتها من احتمال مقتل...
حالة من اللغط أثيرت حول حقيقة إنفصال ملك ماليزيا السابق محمد الخامس عن...
حصل الطالب أحمد سامي عثمان، اليوم الخميس، على معدل 100% في الفرع العلمي بنتائج...
أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في...
لا شيء ينقص باتومي, منتجع "جورجيا" الأشهر, الواقعة على ساحل البحر الأسود: شاطئ...
قتل إسرائيليان في إطلاق نار وقع في وقت متأخر أمس الأربعاء، في أحد مقاهي مكسيكو...
نقلت وسائل إعلام تونسية عن مصادر وصفت بالموثوقة، قولها إنه تم نقل الرئيس الباجي...
أطعم حراس حديقة الحيوان في بلجيكا النمور دجاجا في مكعبات ثلج ضخمة يوم الأربعاء في...