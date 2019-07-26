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بالعناق والدموع- اهالي عرابة يودعون الفوج الاول من حجاجهم



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



انطلق الفوج الاول من حجاج عرابة صباح اليوم الجمعة من ساحة المراح  بحافلتين  وبحضور لمدير الباص الحاج عايد نجار والحاج ابراهيم منصور .


وكان في وداعهم عائلاتهم في اجواء مؤثرة حيث شهدت العناق والدموع في وداع الحجاج.

 ومن المتوقع انطلاق حافلتين من حجاج عرابة صباح الاحد القادم من حجاج الطائرة متمنين لهم حجا مقبولا وسعيا مشكورا وعودة بسلام الى ارض الوطن.




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