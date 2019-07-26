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تركيا تعلن اكتمال وصول الدفعة الأولى من "S400"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت وزارة الدفاع التركية، إن شحن معدات المجموعة الأولى من منظومة "إس-400" الروسية، إلى قاعدة مرتد الجوية بأنقرة اكتمل اليوم الخميس.



وأعلن ذلك العقيد "تامر زنجير" أحد مسؤولي الوزارة في مقرها بالعاصمة أنقرة، حيث تطرق إلى العمليات الأمنية المستمرة ضد "الإرهاب"، ومسألتي استلام منظومة "إس-400" وإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري.


وتوقع  بدء شحن الدفعة الثانية من منظومة إس-400 إلى أنقرة قريبا.




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