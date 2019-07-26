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باقة الغربية:دهس شاب خلال هروبه بعد حادث اطلاق نار



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أصيب مساء الخميس شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح متوسطة بعد ان تعرض للدهس خلال هروبه من حادث اطلاق نار في المدينة كما افاد شهود عيان .


وأكد شهود عيان ان الشاب قام باطلاق النار وفر هارباً وتمت مطاردته من قبل شاب من المدينة وقام بدهسه , المصاب نقل الى المستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .




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