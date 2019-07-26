باقة, الغربية:دهس, شاب, خلال, هروبه, بعد, حادث, اطلاق, نار,

أصيب مساء الخميس شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح متوسطة بعد ان تعرض للدهس خلال هروبه من حادث اطلاق نار في المدينة كما افاد شهود عيان .

وأكد شهود عيان ان الشاب قام باطلاق النار وفر هارباً وتمت مطاردته من قبل شاب من المدينة وقام بدهسه , المصاب نقل الى المستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .