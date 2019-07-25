اصابة, شابين, من, كفركنا, بعيارات, نارية, قرب, مفرق, جولاني,

وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية التقت بسيارة وبداخلها شابين من كفركنا اصيبا بعيارات نارية , حيث وصفت اصابة احدهما بالمتوسطة والاخر بالطفيفة .الشرطة باشرت التحقيق .

أصيب مساء الخميس شابين من كفركنا باطلاق نار قرب مفرق جولاني ووصفت حالتهما بالمتوسطة .

تابعونــا

باقة الغربية:دهس شاب خلال هروبه بعد حادث اطلاق نار 2019-07-26 | 00:10:32 أصيب مساء الخميس شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح متوسطة بعد ان تعرض للدهس خلال...

أيمن عودة في حديث خاص لـ"الصنارة»:سنعلن عن اقامة المشتركة بمركباتها الاربعة حتى يوم السبت بروح قرار لجنة الوفاق 2019-07-25 | 22:01:18 "تغلّبنا على معظم العقبات ونهاية هذا الاسبوع سنعلن عن إقامة القائمة المشتركة". ...

تكريم حجاج عرابة قبل انطلاقهم للديار الحجازية 2019-07-25 | 18:25:06 شهدت قاعة مسجد عثمان بن عفان تكريم حجاج عرابة ال 90 بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد...

تخليص سيدة علقت في حادث طرق قرب افرات 2019-07-25 | 18:13:35 جاء في يان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

حريق كبير قرب احراش دبورية 2019-07-25 | 18:09:42 حريق كبير في منطقة احراش بالقرب من بلدة دبوريه باتجاه هار تفور والكنيسه هناك .سبعة...

قسم الشبيبة بالجماهيري يطلق فعاليات "مدينة الشبيبة" في أم الفحم 2019-07-25 | 18:07:37 "مدينة الشبيبة" هو إسم المشروع الذي أطلقه قسم الشبيبة بالمركز الجماهيري على...

اعتقال شاب 24 عاما من نحف بشبهة القيام باعمال جنسية بفتاة قاصر في تسيمر بالجليل 2019-07-25 | 16:21:00 اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 24 عاما قرية نحف بشبهة القيام باعمال جنسية ومشينة...

فريج: الحاجة تتطلب توقيع اتفاق فائض اصوات مع القائمة المشتركة 2019-07-25 | 13:26:57 دعا عضو الكنيست عيساوي فريج الى توقيع اتفاقية فائض ألأصوات بين المعسكر...