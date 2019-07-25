اصابة, شابين, من, كفركنا, بعيارات, نارية, قرب, مفرق, جولاني,

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أصيب مساء الخميس شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بجراح متوسطة بعد ان تعرض للدهس خلال...
"تغلّبنا على معظم العقبات ونهاية هذا الاسبوع سنعلن عن إقامة القائمة المشتركة". ...
شهدت قاعة مسجد عثمان بن عفان تكريم حجاج عرابة ال 90 بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد...
جاء في يان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
حريق كبير في منطقة احراش بالقرب من بلدة دبوريه باتجاه هار تفور والكنيسه هناك .سبعة...
"مدينة الشبيبة" هو إسم المشروع الذي أطلقه قسم الشبيبة بالمركز الجماهيري على...
اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 24 عاما قرية نحف بشبهة القيام باعمال جنسية ومشينة...
دعا عضو الكنيست عيساوي فريج الى توقيع اتفاقية فائض ألأصوات بين المعسكر...
أوقفت الشّرطة ظهر اليوم، الخميس، 3 مشتبهين في شقّة استجماميّة (تسيمر) بمنطقة...
قام مجهول ليلة امس باشعال النيران بسيارة تابعة للمرحوم عادل عدنان عكري التابعة...