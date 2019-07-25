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اصابة شابين من كفركنا بعيارات نارية قرب مفرق جولاني



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أصيب مساء الخميس شابين من كفركنا باطلاق نار قرب مفرق جولاني ووصفت حالتهما بالمتوسطة .


وجاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية التقت بسيارة وبداخلها شابين من كفركنا اصيبا بعيارات نارية , حيث وصفت اصابة احدهما بالمتوسطة والاخر بالطفيفة .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شابين من كفركنا بعيارات نارية قرب مفرق جولاني




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