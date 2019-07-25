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أيمن عودة في حديث خاص لـ"الصنارة»:سنعلن عن اقامة المشتركة بمركباتها الاربعة حتى يوم السبت بروح قرار لجنة الوفاق



  |   محمد عوّاد   |   اضافة تعليق



"تغلّبنا على معظم العقبات ونهاية هذا الاسبوع سنعلن عن إقامة القائمة المشتركة". هذا ما قاله النائب أيمن عودة مساء أمس في حديث حصري وخاص بـ "الصنارة"، في خضم يوم طويل من المفاوضات والنقاشات الماراثونية مع مركبات ممثلي الاحزاب الاربعة لإعادة بناء القائمة المشتركة.


وردًّا على سؤال الصنارة فيما اذا يقصد إقامة المشتركة بمكوناتها الأربعة، أي الأحزاب الاربعة التي تألفت منها عام 2015 قال:"نعم بمركباتها الاربعة دون أي استثناء".

وفيما اذا سيكون الاعلان بروح قرار لجنة الوفاق قال:"توزيع المقاعد سيكون حسب قرار لجنة الوفاق الوطني، وهنالك نقاش حول الأمور الوظيفية ذاتها وحول البرنامج السياسي للقائمة، ولكن هناك إجماع بين المركبات الاربعة بخصوص قبول اقتراح وقرار لجنة الوفاق. وهناك من طلب تعديلاً بسيطًا ولكن هذا التعديل والقرار بشأنه سيتم البت فيه يومي الجمعة والسبت ومن شبه المؤكد أننا سنصل جميعنا الى اتفاق بشأنه. فهذا أمر محسوم وسنكون كلنا مع بعض في قائمة واحدة تمثل الجميع.

وردًّا على سؤال فيما اذا كان اقتراح التعديل يتعلق بالتناوب بين بعض الاماكن من رقم 11 فما فوق قال:"هذا الموضوع تم طرحه ايضًا ولكن لا توجد بشأنه موافقة حتى الآن وهناك نقاشات عينيه حوله ولن تكون هذه النقاشات بديلاً او مانعًا لإقامة القائمة المشتركة، فمن حق كل حزب أن يطرح ما يريد وأن يناقش لغاية يوم غد (اليوم الجمعة) كحد اقصى، ولكن سنصل الى صيغة بأي حال نعلن فيها اقامة المشتركة حتى يوم غد السبت. هذا أمر بات محسوماً".

أيمن عودة في حديث خاص لـ"الصنارة»:سنعلن عن اقامة المشتركة بمركباتها الاربعة حتى يوم السبت بروح قرار لجنة الوفاق




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