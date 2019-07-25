العنصرية, والديمقراطية,

رغم التحفظات واحترام تباين الآراء واحترام حرية التغيير والتعدد في الانتماء, لا شك أنّ قرار الأحزاب العربية خوض الانتخابات سوية يغيّر النتائج في مصلحة المجتمع العربي. هنا يتعلق الربط بأهمية قضايا المجتمع وعلى رأسها المواطنة التي تعطي المواطن التمتع بالامتيازات الكاملة التي تغدقها عليه الدولة من حقوق تكفلها لمن يحمل جنسيتها..

أمّا اذا صعد اليمين وبقوة فسنحصل على حكومة لا تعترف بالأقلية. حكومة بعيدة عن العقلانية وأقرب الى العنصرية. والأمثلة لا تعد ولا تحصى.. من واجبنا استخدام الحق في التصويت ليكون لدينا مشاركة سياسية تقف في وجه العنصرية ونريد أن نحصل على جميع حقوقنا بالتساوي مثل المواطن اليهودي...نحن أبناء هذه الأرض!! نريد مساواة بالثقافة, بالبناء, بتوسيع مسطحات قرانا ومدننا.. والامتناع عن هدم بيوتنا... كذلك مساواة المواطنة وبحق المواطن العربي في الزواج من أي جنسية أخرى, فلسطينية أو أجنبية, وضمها الى كنف عائلة واحدة مثله مثل اليهودي الذي يعطي جنسيته عند زواجه لمن يريد.لا نريد "حقوقاً" فقط في دفع الضرائب... والأرنونة... الخ...لا نريد حكومة يمينية لا تعترف بحقوق المواطن.. كل الحقوق.. حكومة رافضة لهويتنا..اليمين العنصري يؤمن بأن المواطنين في الدولة لا بد من أن يكونوا من عرق واحد ولا يتقبل الآخر..نريد فكرا يعترف بنا وبكامل حقوقنا كمواطنين من الدرجة الأولى على أرضنا...الدولة الدكتاتورية بعيدة عن حرية الفرد وحقوقه وتحاول إقصاءه عن الاندماج الاجتماعي وليتقهقر ويتقوقع...المساواة المدنية والسياسية للمواطن هي ضمان المواطنة لأيّ مجتمع كان مع الابتعاد عن ربط الانتماء العرقي والديني, حتى لا تتناقض مع حق الفرد.* * *بدها شوية توضيح* ايڤانكا ترامپ تسير على خطى والدها دونالد ترامپ.. كيف؟.... بالأخطاء الإملائية.. ففي تغريدة لها هنّأت رئيس الوزراء البريطاني بفوزه وكتبت United Kingston اسم ضاحية في بريطانيا اسم ضاحية في بريطانيا بدل Kingdom United... بدل "المملكة المتحدة"..



* شقيق رئيس الوزراء البريطاني الجديد تولى عدة مناصب وزارية في حكومة شقيقه... بريطانيا تحذو حذو العرب: العائلة قبل كل شيء ...

* لرئيس وزراء بريطانيا الجديد جذور تنحدر من أصول تركية, والد جده كمال كان صحافياً وتولى مناصب حكومية... بوريس جونسون أيضاً بدأ صحافياً وانتقل الى السياسة... التفاحة لم تسقط بعيداً عن الشجرة.

* تفيد دراسة أن الشخص العادي يدور خمس دورات حول الأرض في حياته العادية, اللاجئ الفلسطيني كم مرة يدور في حياته حول الأرض ولا يجد طريق العودة؟؟

* المدوّن السعودي محمد سعود لم يكن مشهوراً.. الآن وفي مدينة القدس اشتهر بعد نشر شبكات التواصل الاجتماعي لفيديو طرده من ساحات المسجد الأقصى... مش مهم كيف اشتهر المهم أنكم أشهرتموه.

* تهافت رواد شبكات التواصل الاجتماعي على استخدام الذكاء الاصطناعي لتطبيق يحوّل ملامح الشخص من عمره الحالي إلى عجوز ومعظمهم كانوا من الرجال.... هل السبب خوف النساء من التقدم بالعمر أم أنهنّ لا يؤمنّ بالذكاء الاصطناعي؟!



ڤيدا مشعور