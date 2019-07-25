تكريم, حجاج, عرابة, قبل, انطلاقهم, للديار, الحجازية,

تولى العرافة الشيخ معين صح الذي قدم شرحا عن مناسك الحج وتحدياتها وكانت كلمة لرئيس البلدية عمر واكد والحاج عايد نجار .ومن المتوقع انطلاق حافلتين من الحجاج غدا صباحا والفوج الثاني يوم الاحد صباحا من حجاج البر40 حاج وحاجة والجو50 حاج وحاجة وقدت كريم الحجاج بحقيبة عن روح والدة ابناء سعيد الصح ام الرائد رحمها الله.

شهدت قاعة مسجد عثمان بن عفان تكريم حجاج عرابة ال 90 بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد واعضاء لجان الحج والعمرة الشيخ معين صح والحاج ابراهيم نصار والحاج عايد نجار وافتتح التكريم بما تيسر من الذكر الحكيم تلاه سامي نصار .

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