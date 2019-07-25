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ارسنال يضم سيبايوس من ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن آرسنال رسميًا، اليوم الخميس، حصوله على خدمات الإسباني الشاب، داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ووافق آرسنال على شرط ريال مدريد لإتمام الصفقة، وهو عدم وجود بند بأحقية الشراء.
وكان زين الدين زيدان، مدرب الميرينجي، قد أخبر سيبايوس بأنه خارج خططه في الموسم الجديد، ما جعل اللاعب يطلب الرحيل، حيث يرغب في المشاركة بشكل مستمر.
لكن في نفس الوقت، طلب سيبايوس من ريال مدريد عدم بيعه، حيث يرغب في العودة مرة أخرى للفريق الملكي.
ومن المقرر أن يرتدي سيبايوس القميص رقم 8 مع المدفعجية، الخاص بآرون رامسي لاعب آرسنال السابق، الذي انتقل إلى يوفنتوس هذا الصيف.
ارسنال يضم سيبايوس من ريال مدريد




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