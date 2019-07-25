تخليص, سيدة, علقت, في, حادث, طرق, قرب, افرات,

جاء في يان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:"تعمل طواقم اطفاء وانقاذ على معالجة حادث طرق في "افرات" (منطقة الضفة الغربية)، حيث انقلبت سيارة في المكان وعلقت داخلها السائقة.

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