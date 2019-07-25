تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-25 18:25:06 تكريم حجاج عرابة قبل انطلاقهم للديار الحجازية |  2019-07-25 18:13:35 تخليص سيدة علقت في حادث طرق قرب افرات |  2019-07-25 18:12:13 مقتل نحو 150 شخصا بتحطم سفينة قبالة ليبيا |  2019-07-25 18:09:42 حريق كبير قرب احراش دبورية |  2019-07-25 18:07:37 قسم الشبيبة بالجماهيري يطلق فعاليات "مدينة الشبيبة" في أم الفحم |  2019-07-25 15:27:50 حزن وبكاء نجوم الفن في جنازة الفنان فاروق الفيشاوي |  2019-07-25 14:50:33 ملكة الجمال الروسية تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها |  2019-07-25 15:00:56 أردني يحصل على معدل 100% بالتوجيهي |  2019-07-25 16:21:00 اعتقال شاب 24 عاما من نحف بشبهة القيام باعمال جنسية بفتاة قاصر في تسيمر بالجليل |  2019-07-25 13:26:57 فريج: الحاجة تتطلب توقيع اتفاق فائض اصوات مع القائمة المشتركة |  2019-07-25 13:23:01 وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي |  2019-07-25 12:59:11 اعتقال مسن (70 عاما) بعد ان ضبط رفقة فتاة قاصر (12 عاما) في "تسيمر" بالشمال واعتقال والدتها وعمتها |  2019-07-25 12:28:32 اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي |  2019-07-25 12:26:19 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة |  2019-07-25 11:51:18 باتومي - منتجع سياحي رائع بأسعار شعبية! |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حريق كبير قرب احراش دبورية



  |     |   اضافة تعليق



حريق كبير في منطقة احراش بالقرب من بلدة دبوريه باتجاه هار تفور والكنيسه هناك .سبعة طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره بسبب احوال الطقس والرياح في المنطقه.الطواقم تعمل في عدة محاور علما انه تم اغلاق بعض الشوارع المخيطه امام حركة السير
حريق كبير قرب احراش دبورية




كلمات متعلقة

حريق, كبير, قرب, احراش, دبورية,

تابعونــا

تكريم حجاج عرابة قبل انطلاقهم للديار الحجازية تكريم حجاج عرابة قبل انطلاقهم للديار الحجازية 2019-07-25 | 18:25:06

شهدت قاعة مسجد عثمان بن عفان تكريم حجاج عرابة ال 90 بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد...

تخليص سيدة علقت في حادث طرق قرب افرات تخليص سيدة علقت في حادث طرق قرب افرات 2019-07-25 | 18:13:35

جاء في يان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

قسم الشبيبة بالجماهيري يطلق فعاليات "مدينة الشبيبة" في أم الفحم قسم الشبيبة بالجماهيري يطلق فعاليات "مدينة الشبيبة" في أم الفحم 2019-07-25 | 18:07:37

"مدينة الشبيبة" هو إسم المشروع الذي أطلقه قسم الشبيبة بالمركز الجماهيري على...

اعتقال شاب 24 عاما من نحف بشبهة القيام باعمال جنسية بفتاة قاصر في تسيمر بالجليل اعتقال شاب 24 عاما من نحف بشبهة القيام باعمال جنسية بفتاة قاصر في تسيمر بالجليل 2019-07-25 | 16:21:00

اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 24 عاما قرية نحف بشبهة القيام باعمال جنسية ومشينة...

فريج: الحاجة تتطلب توقيع اتفاق فائض اصوات مع القائمة المشتركة فريج: الحاجة تتطلب توقيع اتفاق فائض اصوات مع القائمة المشتركة 2019-07-25 | 13:26:57

دعا عضو الكنيست عيساوي فريج الى توقيع اتفاقية فائض ألأصوات بين المعسكر...

اعتقال مسن (70 عاما) بعد ان ضبط رفقة فتاة قاصر (12 عاما) في "تسيمر" بالشمال واعتقال والدتها وعمتها اعتقال مسن (70 عاما) بعد ان ضبط رفقة فتاة قاصر (12 عاما) في "تسيمر" بالشمال واعتقال والدتها وعمتها 2019-07-25 | 12:59:11

أوقفت الشّرطة ظهر اليوم، الخميس، 3 مشتبهين في شقّة استجماميّة (تسيمر) بمنطقة...

اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي 2019-07-25 | 12:28:32

قام مجهول ليلة امس باشعال النيران بسيارة تابعة للمرحوم عادل عدنان عكري التابعة...

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة 2019-07-25 | 12:26:19

تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشاركة الواسعة في المظاهرة التي...

نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية 2019-07-25 | 11:22:03

حذرت رئيسة نقابة الممرضات والممرضين ايلانا كوهين من انه اذا ما أخفقت المفاوضات مع...

حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس 2019-07-25 | 10:50:15

أعرب حزب العمل عن رضاه عن انضمام ايهود باراك الى ميرتس، وأضاف في بيان أصدره ان...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جمال اباظة مجد الكروم نوبة قلبية حادة الطبيب فاجعة تشييع جثمانهجبهة البعنة مغارة قام من بين الاموات بلدية . كرمئيل مطالبة قرية خصم نقطتين هتافات عنصرية اتحاد ابناء سخنين مباراة جمهور ستاد تيدي وفاة خالد شبل من الجديدة المكر متاثرا بجراحة بحادث دراجة ناريه مصرع امرأة اصابة اخرين حادث طرق مروع سيارة البصة نهاريا القطار الخفيف القدس محاولة طعن اعتقال شاب عربي مقدسي سكين لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات توثيق عملية سطو مسلح محطة وقود الزرازير ملثمان مسلحان ليلة الخميس مواجهات اغلاق شارع بوبس السادس الرئيسي الناصرةاصطدام سائقة تفقد السيطرة سيارة نتانيا مقهى دهس شارع سيارة حادث طرق دهس محل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى جنى أمارة زلفة قرية وفاة الطفلة تدهور مفاجئ حالتها الصحية مستشفى تشييع احتراق اضرام النار 3 سيارات قرية وادي سلامة البطوف اضرار دون اصابات اطفاء قداس احتفالي الغطاس الجش قرية كنيسة مار مارون اهالي القرية ام الفحم استقبال معتمرين فوج جديد اهالي مدينة مكة المكرمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com