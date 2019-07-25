حريق, كبير, قرب, احراش, دبورية,

حريق كبير في منطقة احراش بالقرب من بلدة دبوريه باتجاه هار تفور والكنيسه هناك .سبعة طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره بسبب احوال الطقس والرياح في المنطقه.الطواقم تعمل في عدة محاور علما انه تم اغلاق بعض الشوارع المخيطه امام حركة السير

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