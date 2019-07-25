حريق, كبير, قرب, احراش, دبورية,

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شهدت قاعة مسجد عثمان بن عفان تكريم حجاج عرابة ال 90 بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد...
جاء في يان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
"مدينة الشبيبة" هو إسم المشروع الذي أطلقه قسم الشبيبة بالمركز الجماهيري على...
اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 24 عاما قرية نحف بشبهة القيام باعمال جنسية ومشينة...
دعا عضو الكنيست عيساوي فريج الى توقيع اتفاقية فائض ألأصوات بين المعسكر...
أوقفت الشّرطة ظهر اليوم، الخميس، 3 مشتبهين في شقّة استجماميّة (تسيمر) بمنطقة...
قام مجهول ليلة امس باشعال النيران بسيارة تابعة للمرحوم عادل عدنان عكري التابعة...
تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشاركة الواسعة في المظاهرة التي...
حذرت رئيسة نقابة الممرضات والممرضين ايلانا كوهين من انه اذا ما أخفقت المفاوضات مع...
أعرب حزب العمل عن رضاه عن انضمام ايهود باراك الى ميرتس، وأضاف في بيان أصدره ان...