"مدينة الشبيبة" هو إسم المشروع الذي أطلقه قسم الشبيبة بالمركز الجماهيري على برنامج صيفي متنوع سيقام في كل يوم خميس من كل أسبوع وبتمويل من إدارة المجتمع الشباب في وزارة المعارف، يضم برنامج فعاليات رياضية، ترفيهية وثقافية منوعة بهدف توفير أطر آمنة للشباب والطلاب لقضاء أوقات الفراغ خلال العطلة الصيفية، وقد إنطلقت اليوم أولى محطات هذا البرنامج والذي سيمتد على مدار أربعة أسابيع (في كل يوم خميس من كل أسبوع)، وسيكون في كل أسبوع برنامج جديد ومختلف وحافل يناسب جميع الأعمار والشرائح، حيث سيتم تخصيص فعاليات للطلاب وأبناء الشبيبة، جمهور الطالبات وأصحاب الاحتياجات الخاصة والذي سيخدم بالمجمل أكثر من ألفي (2000) طالب وطالبة من أبناء المدينة.

المحطة الأولى اليوم - بطولة الفيفا على الإكسبوكس للشبيبة:وكانت بدايات هذا البرنامج اليوم (الخميس) بإطلاق مسابقة ودوري العاب الفيفا على الإكسبوكس، تم تنظيمها في قاعة المناسبات في المركز الجماهيري – أم الفحم وشارك فيها حوالي 70 مشارك من أبناء الشبيبة من محترفي لعبة الفيفا في أم الفحم، حيث لعب المشاركون ضمن مجموعات عمرية مختلفة.ويذكر، أن التسجيل والمشاركة في هذه البطولة فتح بشكل مجاني لكل من يرغب بالمشاركة بالبطولة.المحطة الثانية – يوم رياضي منوع سيقام في القاعة الرياضية لمدرسة وادي النسور:المحطة الثانية من برنامج "مدينة الشبيبة" سيقام الخميس القادم 1/8/2019 تنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً (12:00) في القاعة الرياضية في مدرسة وادي النسور، وسيشمل هذا اليوم على فعاليات ومباريات رياضية متنوعة منها: ورشات أوميغا، القوس والنشاب، التسلق وفعاليات رياضية مختلفة معدة لجمهور الطلاب والطالبات وسيكون البرنامج مفتوحاً أمام الأهالي والجمهور، وسيتم في ختامه إقامة حفل لتوزيع الكؤوس والمداليات والجوائز الرمزية على الفائزين، كما وسيشتمل البرنامج على عروض ترفيهية للجمهور تشمل عروض بهلوانية وخفة يد ومسابقات للجمهور.ويذكر أن الدخول والمشاركة في هذا اليوم سيكون مجاني للجميع، ولكن بتسجيل وحجز تذكرة مسبقاً من المركز الجماهيري.المحطة الثالثة للبرنامج – ستكون يوم قمة في مجال ألعاب الواقع الإفتراضي للشبيبة:أما المحطة الثالثة للبرنامج فستكون يوم الخميس 8/8/2019 في مسرح وسينماتك أم الفحم وتنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً (12:00) تشمل فعاليات والعاب في الواقع الإفتراضي VR (نظارات الواقع الإفتراضي) بالإضافة إلى ورشات في التنمية البشرية وتطوير المواهب الشبابية.ويذكر أن هذه الفعاليات المتنوعة ستكون مفتوحة أمام الجميع برسوم رمزية جداً (10 شواقل للتذكرة) وهناك فعاليات وورشات ستكون مفتوحة بشكل مجاني بشرط الحجز والحصول على تذكرة دخول بحجز مسبق من المركز الجماهيري.المحطة الرابعة للبرنامج – برنامج رياضي وترفيهي في مسرح وسينماتك – أم الفحم:أما المحطة الرابعة لمشروع "مدينة الشبيبة" فسيكون يوم الخميس 22/8/2019 تنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً (12:00)، تشمل فعاليات رياضية وعروض لفوزي وموزة ويليه عرض كوميدي لتامر نفار وذلك على خشبة مسرح وسينماتك أم الفحم.مدرسة لتعليم السباحة برسوم رمزية (50 ش.ج) للطالب الواحد فقط:هذا ومن الجدير بالذكر أن قسم الشبيبة بالمركز الجماهيري – بلدية أم الفحم، يشرف على مدرسة صيفية لتعليم السباحة للطلاب والشبيبة تضم أكثر من خمسمائة (500) مشارك إنطلقت مع بداية العطلة الصيفية وتمتد حتى منتصف شرب آب (8/2019) وذلك برسوم رمزية جداً تبلغ 50 ش.ج للمشارك.هذا، ويقوم قسم الشبيبة بالمركز الجماهيري – بلدية أم الفحم خلال عطلة الصيف برعاية وإطلاق العديد من البرامج التعليمية والترفيهية الأخرى والمدعومة والممولة من قبل إدارة المجتمع والشباب في وزارة المعارف وإتاحتها للطلاب والأهالي برسوم رمزية وذلك بهدف توفير الخدمة لجميع من يرغب بالمشاركة وللتخفيف من الأعباء المالية على الأهالي.