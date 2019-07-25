طرح الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ أحدث أعماله الفنية وهو كليب أغنية "غزالة".

الأغنية الجديدة من كلمات محمد درويش، وKiki C، والحان رامي شلهوب، وتم تسجيلها في ستديو رالف سليمان، وتقول كلمات الأغنية: "ويلي ويلي شو اللي صار حبها ساكن ببالي، عقلي عقلي مني طار، من لما شفتا قبالي، غزالة غزالة نظرتها قتّالة، بدي عمر بحاله، تا أوصفلا جمالا".يذكر ان عطية كان قد صرح لموقع الفن قبل اطلاق العمل انه اختار اسم "غزالة" للأغنية لأنه وجد ان الكلمة هي الأكثر تناسبا مع الاغنية، فيغازل الشخص حبيبته بالمغربي ويقول غزالة اي انها جميلة جدا.ويظهر جوزيف بلوك مميز وصيفي مع الكثير من أجواء الرقص والايجابية والعفوية.