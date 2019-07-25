تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-25 15:27:50 حزن وبكاء نجوم الفن في جنازة الفنان فاروق الفيشاوي |  2019-07-25 14:50:33 ملكة الجمال الروسية تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها |  2019-07-25 15:00:56 أردني يحصل على معدل 100% بالتوجيهي |  2019-07-25 16:21:00 اعتقال شاب 24 عاما من نحف بشبهة القيام باعمال جنسية بفتاة قاصر في تسيمر بالجليل |  2019-07-25 13:26:57 فريج: الحاجة تتطلب توقيع اتفاق فائض اصوات مع القائمة المشتركة |  2019-07-25 13:23:01 وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي |  2019-07-25 12:59:11 اعتقال مسن (70 عاما) بعد ان ضبط رفقة فتاة قاصر (12 عاما) في "تسيمر" بالشمال واعتقال والدتها وعمتها |  2019-07-25 12:28:32 اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي |  2019-07-25 12:26:19 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة |  2019-07-25 11:51:18 باتومي - منتجع سياحي رائع بأسعار شعبية! |  2019-07-25 12:00:34 علماء يحددون سبب انتشار عدوى قاتلة حول العالم! |  2019-07-25 11:40:45 مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في المكسيك بظروف غامضة |  2019-07-25 11:22:03 نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية |  2019-07-25 10:50:15 حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس |  2019-07-25 10:21:48 مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

جوزيف عطية يطرح كليب "غزالة"..... فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرح الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ أحدث أعماله الفنية وهو كليب أغنية "غزالة".



الأغنية الجديدة من كلمات محمد درويش، وKiki C، والحان رامي شلهوب، وتم تسجيلها في ستديو رالف سليمان، وتقول كلمات الأغنية: "ويلي ويلي شو اللي صار حبها ساكن ببالي، عقلي عقلي مني طار، من لما شفتا قبالي، غزالة غزالة نظرتها قتّالة، بدي عمر بحاله، تا أوصفلا جمالا".


يذكر ان عطية كان قد صرح لموقع الفن قبل اطلاق العمل انه اختار اسم "غزالة" للأغنية لأنه وجد ان الكلمة هي الأكثر تناسبا مع الاغنية، فيغازل الشخص حبيبته بالمغربي ويقول غزالة اي انها جميلة جدا.


ويظهر جوزيف بلوك مميز وصيفي مع الكثير من أجواء الرقص والايجابية والعفوية.




كلمات متعلقة

جوزيف, عطية, يطرح, كليب, "غزالة"....., فيديو,

تابعونــا

حزن وبكاء نجوم الفن في جنازة الفنان فاروق الفيشاوي حزن وبكاء نجوم الفن في جنازة الفنان فاروق الفيشاوي 2019-07-25 | 15:27:50

شهدت جنازة الفنان الراحل ” فاروق الفيشاوي ” التي انتهت منذ قليل وشيعت من مسجد...

نجل أنغام يحذف صورها من إنستجرام بعد زواجها.. ويعلق: ولد ضائع نجل أنغام يحذف صورها من إنستجرام بعد زواجها.. ويعلق: ولد ضائع 2019-07-25 | 13:00:17

حذف عمر مجدي عارف، نجل الفنانة أنغام من زوجها الأول العازف مجدي عارف، كل صورها من...

“يسرا” تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي وتصحح ‏الخطأ المتداول! “يسرا” تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي وتصحح ‏الخطأ المتداول! 2019-07-25 | 12:00:16

أكدت الفنانة المصرية يسرا أن تاريخ ميلادها المتداول غير صحيح، جاء ذلك عقب...

هذه وصية فاروق الفيشاوي لإبنه أحمد .. فيديو هذه وصية فاروق الفيشاوي لإبنه أحمد .. فيديو 2019-07-25 | 10:19:39

بعد وفاة الممثل المصري ​فاروق الفيشاوي​ على اثر صراعه مع مرض السرطان برزت بشكل...

فيديو .. لحظة اعلان الفيشاوي اصابته بالسرطان منذ 9 اشهر! فيديو .. لحظة اعلان الفيشاوي اصابته بالسرطان منذ 9 اشهر! 2019-07-25 | 09:25:18

رحل منذ قليل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى عن عمر ناهز 67 عاما داخل أحد المستشفيات...

محمد رمضان وشقيقته نسخة طبق الأصل.. صورة محمد رمضان وشقيقته نسخة طبق الأصل.. صورة 2019-07-25 | 07:34:45

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره في صورة له مع شقيقته عبر حسابه الشخصي على...

وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي 2019-07-25 | 07:18:58

بعد صراع مع مرض السرطان توفي الممثل المصري ​فاروق الفيشاوي​ قبل ساعات عن عمر...

إتهام عمرو دياب بسرقة لحن أغنية لـ تامر حسني إتهام عمرو دياب بسرقة لحن أغنية لـ تامر حسني 2019-07-24 | 16:00:18

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بتعليقات من قبل جمهور الفنان...

نانسي عجرم وزوجها بملابس البحر نانسي عجرم وزوجها بملابس البحر 2019-07-24 | 13:59:21

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة اللبنانية نانسي...

ناصيف زيتون يطرح أغنية جديد بعنوان "أنا معك" - فيديو ناصيف زيتون يطرح أغنية جديد بعنوان "أنا معك" - فيديو 2019-07-24 | 12:02:44

طرح الفنان ​ناصيف زيتون​أغنية جديدة بعنوان "أنا معك" اصدرها على قناته الخاصة على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 4 اصابات حادث طرق المدخل الغربي سخنين مدينة سيارتين خصوصيتين مشتبه انتحال شخصية محامي الجديدة اعتقال الشرطة نصب احتيال امطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقسساعيدك الى غزة شاب من طرعان القطار السريع حيفا جواد نصار دهس راكب دراجة هوائية مصرع مقتل حادث ضرب هرب طرق اسعاف شرطة تقطيع عشرات اشجار الزيتون الرينة جيوسي شاب استدعاء الشرطة تحقيق فيسبوك تحريض ضد العرب نتسيرت عيليت شاب يهودي فيسبوك اليهود جلبواع شعارات تعايش عرب يهود حياة مشتركة وقفة سخنين معسكر تدريبي خوض اتحاد ابناء فريق بولندا سافر لاعبون جدد تعزيز استعدادات افتتاح الموسم الكروي الجديد أشعل فريق برشلونة المنافسة أكثر على لقب الدوري الإسباني بالسقوط للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر أمام ضيفه فالنسيا بنتيجة 1-2 في المبارقلعة شاله المغربية المغرب الرباط يارا مشعور مندوبة الصنارة مهرجان موازين حضارة فن معماري ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريددارين طاطور فيسبوك نشر ستاتوس تحريض عمليات قرية الرينة توثيق عملية سطو مسلح محطة وقود الزرازير ملثمان مسلحان ليلة الخميس سيول تغمر شوارع النقب الجنوب شاهدوا مياه الامطار الغزيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com