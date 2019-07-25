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رجل "اللوح الطائر" يسقط في القنال الإنجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أخفق رحل فرنسي، الخميس، في تحدي عبور القنال الإنجليزي عبر اللوح الطائر، وكانت الآمال التي علقت عليه، لا سيما بعد أدائه الرائع في التحليق فوق باريس أثناء "يوم الباستيل" الأسبوع الماضي.



وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رحلة المغامر، فرانكي زاباتا تعرقلت عندما حاول النزول للتزود بالوقود في منتصف الطريق عبر القناة، لكنه سقط في الماء.


وبعد الاستعدادات الدقيقة، أقلع المخترع في مجال الطيران زاباتا، الخميس، ن بلدة سانغات الساحلية الفرنسية في إقليم باد كاليه وهو مثبت على منصة الطيران الصغيرة التي صممها، على ما أوردت "أسوشيتد برس".


وكان زاباتا يأمل في النجاح بالعبور عبر منطقة دوفر في جنوب شرق إنجلترا على بعد حوالى 36 كيلومترا في حوالي 20 دقيقة، لكنه فشل.


وأظهرت لقطات زاباتا  وهو يحمل حاوية مملوءة بالكيروسين، وكان يخطط للتزود بالوقود من على متن قارب عبر الطريق.


وأبهر زاباتا، البالغ من العمر 40 عاما، الحشود في باريس في يوم الباستيل، وحلق فوق الزعماء الأوروبيين على متن لوحه، لكن يبدو أن عبور القناة العاصفة المليئة بالسفن تحد أصعب بكثير.


وكان من المقرر أن تتزامن رحلة يوم الخميس مع مرور 110 أعوام على أول رحلة عبر القناة، التي قام بها الطيار الفرنسي لويس بلايريو في 25 يوليو 1909، والذي غادر أيضا من سانغات بعد محاولات فاشلة من حيث أقلع زاباتا.




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