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توتنهام يقدم عرضًا قياسيًا لديبالا



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تواصل مسؤولو توتنهام مع نظرائهم في يوفنتوس، من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، في الميركاتو الصيفي الجاري، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.



فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الخميس، أن توتنهام عرض على يوفنتوس 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل الفوز بخدمات ديبالا.


ويبدو السبيرز على استعداد لتحطيم الرقم القياسي لقيمة صفقاتهم، من أجل إحضار لاعب اليوفي إلى شمال لندن.


وعانى ديبالا منذ وصول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، حيث ابتعد عن المشاركة الأساسية، وسجل 10 أهداف فقط في الموسم الماضي، ويُعتقد أن البيانكونيري مستعد لتلقي العروض بشأنه.


وتعاقد توتنهام هذا الصيف مع تانجاي ندومبيلي من ليون، مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، والآن بات على استعداد لجلب ديبالا، لتكوين شراكة قوية مع هاري كين.


وتغير تفكير إدارة توتنهام وطموحها، منذ أن تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، حيث تركز حاليًا على كيفية تحقيق الألقاب، من خلال تكوين فريق قوي.


ويعتبر ديبالا هدفًا للعديد من الأندية الكبرى الأخرى، مثل مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ.






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