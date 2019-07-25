أردني, يحصل, على, معدل, 100%, بالتوجيهي,

حصل الطالب أحمد سامي عثمان، اليوم الخميس، على معدل 100% في الفرع العلمي بنتائج الثانوية العامة، حيث يعتبر ذلك سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن،

وحول تفوقه بهذا المعدل، يقول عثمان: "إنه نظم دراسته ووقته حيث حدد نحو 5-6 ساعات دراسة في اليوم والتحق بمركز خاص للتقوية في مادة الرياضيات"، مضيفًا أنه يطمح لدراسة الطب، داعيا الشباب للفرح دون إيذاء الآخرين، ووضع أهداف نصب أعينهم، ولتحديد طموحاتهم وأن يكونوا أقوياء مثابرين".والطالب عثمان الابن الأكبر بين خمسة شباب، ويعمل والده في برمجة الكمبيوتر بالسفارة الجزائرية فيما تعمل والدته كمدرسة للتربية الإسلامية في مدارس "الأونروا".