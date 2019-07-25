اعتقال, شاب, 24, عاما, من, نحف, بشبهة, القيام, باعمال, جنسية, بفتاة, قاصر, في, تسيمر, بالجليل,

واشارت الشرطة انها ستطلب اليوم للمرة الثانية من المحكمة في عكا النظر بتمديد فترة اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .

اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 24 عاما قرية نحف بشبهة القيام باعمال جنسية ومشينة بحق فتاة قاصر اقل من 15 عاما في تسيمر بمنطقة الجليل .

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