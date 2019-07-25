تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-25 14:50:33 ملكة الجمال الروسية تتحدى ملك ماليزيا لإثبات أبوّة طفلها |  2019-07-25 15:00:56 أردني يحصل على معدل 100% بالتوجيهي |  2019-07-25 14:21:00 اعتقال شاب 24 عاما من نحف بشبهة القيام باعمال جنسية بفتاة قاصر في تسيمر بالجليل |  2019-07-25 13:26:57 فريج: الحاجة تتطلب توقيع اتفاق فائض اصوات مع القائمة المشتركة |  2019-07-25 13:23:01 وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي |  2019-07-25 12:59:11 اعتقال مسن (70 عاما) بعد ان ضبط رفقة فتاة قاصر (12 عاما) في "تسيمر" بالشمال واعتقال والدتها وعمتها |  2019-07-25 12:28:32 اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي |  2019-07-25 12:26:19 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة |  2019-07-25 11:51:18 باتومي - منتجع سياحي رائع بأسعار شعبية! |  2019-07-25 12:00:34 علماء يحددون سبب انتشار عدوى قاتلة حول العالم! |  2019-07-25 11:40:45 مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار في المكسيك بظروف غامضة |  2019-07-25 11:22:03 نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية |  2019-07-25 10:50:15 حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس |  2019-07-25 10:21:48 مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة |  2019-07-25 10:17:58 دراسة: "المتوسط" أكثر البحار الأوروبية تلوثا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شاب 24 عاما من نحف بشبهة القيام باعمال جنسية بفتاة قاصر في تسيمر بالجليل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 24 عاما قرية نحف بشبهة القيام باعمال جنسية ومشينة بحق فتاة قاصر اقل من 15 عاما في تسيمر بمنطقة الجليل .


واشارت الشرطة انها ستطلب اليوم للمرة الثانية من المحكمة في عكا النظر بتمديد فترة اعتقال المشتبه به لاستكمال التحقيق معه .




كلمات متعلقة

اعتقال, شاب, 24, عاما, من, نحف, بشبهة, القيام, باعمال, جنسية, بفتاة, قاصر, في, تسيمر, بالجليل,

تابعونــا

فريج: الحاجة تتطلب توقيع اتفاق فائض اصوات مع القائمة المشتركة فريج: الحاجة تتطلب توقيع اتفاق فائض اصوات مع القائمة المشتركة 2019-07-25 | 13:26:57

دعا عضو الكنيست عيساوي فريج الى توقيع اتفاقية فائض ألأصوات بين المعسكر...

اعتقال مسن (70 عاما) بعد ان ضبط رفقة فتاة قاصر (12 عاما) في "تسيمر" بالشمال واعتقال والدتها وعمتها اعتقال مسن (70 عاما) بعد ان ضبط رفقة فتاة قاصر (12 عاما) في "تسيمر" بالشمال واعتقال والدتها وعمتها 2019-07-25 | 12:59:11

أوقفت الشّرطة ظهر اليوم، الخميس، 3 مشتبهين في شقّة استجماميّة (تسيمر) بمنطقة...

اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي 2019-07-25 | 12:28:32

قام مجهول ليلة امس باشعال النيران بسيارة تابعة للمرحوم عادل عدنان عكري التابعة...

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة 2019-07-25 | 12:26:19

تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشاركة الواسعة في المظاهرة التي...

نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية 2019-07-25 | 11:22:03

حذرت رئيسة نقابة الممرضات والممرضين ايلانا كوهين من انه اذا ما أخفقت المفاوضات مع...

حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس 2019-07-25 | 10:50:15

أعرب حزب العمل عن رضاه عن انضمام ايهود باراك الى ميرتس، وأضاف في بيان أصدره ان...

مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة 2019-07-25 | 10:21:48

غادر صباح اليوم الخميس، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي...

هدم العراقيب في النقب واعتقال الشيخ صياح الطوري هدم العراقيب في النقب واعتقال الشيخ صياح الطوري 2019-07-25 | 10:01:00

بعد 3 ايام من الافراج عنه , اعتقلت الشرطة في الجنوب الشيخ صياح الطوري صباح اليوم...

الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم تحتفل بعيدها ال 100 الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم تحتفل بعيدها ال 100 2019-07-25 | 09:32:21

شارك د.سمير صبحي - رئيس بلدية ام الفحم - المسنة الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم ،...

"ميرتس" وإسرائيل ديمقراطية يتحدان في قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست "ميرتس" وإسرائيل ديمقراطية يتحدان في قائمة مشتركة لخوض انتخابات الكنيست 2019-07-25 | 09:21:27

أعلن كل من حزبي "ميرتس" و"إسرائيل الديمقراطية"، صباح اليوم الخميس، عن الوحدة في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع رضيع اصابة شاب احدى القرى البدوية في الجنوب النقب رمات حوفيف وادي النعيم بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل ابو غوش يضع ابنته داخل وعاء ويغلقه عليها ليعاقبها اعتقال القدس الشرطة فيسبوك فيديواختفاء الشابة دموعه مقاطعه من بئر السبع الشرطة تبحث عنها مظاهرة شرطة ام الفحم قتل شابين حسين محاجنة اعغبارية شعارات مركز شرطة مصرع امرأة سيارة حادث طرق مروع شارع العرفا 90 جنوب البلاد طرق مروع مثقال زيدان مواجهات اعتقال الشاب كفرمندا التحقيق مواجهات التحريض تأسيس منتدى معلمي لمعلمي المدنيات العرب في البلاد اجتماع مشاركة نهضة كفر قرع مدرسة وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا مزهر عنان كفر مندا تسلق جبال الهيمالايا دراجة هوائية المدرب أول عربي اسرائيل بلاد توزيع حلوى التوفي طلاب مدرسة ابتدائية الناصرة ذعر الاهالي القاء حذاء مشتبه ام الفحم مشجع حارس مرمى فريق بيتار القدس الدوحة اتحاد ابناء سخنين اقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات موجة حر تضرب البلاد تستمر حتى السبت تحذير المواطنين الحرارة تصل الى 40 درجة مئويةحادث طرق مروع ابو سنان قرية اصابة خطيرة شاب من المزرعة علق داخل السيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com