فريج:, الحاجة, تتطلب, توقيع, اتفاق, فائض, اصوات, مع, القائمة, المشتركة,

وقال النائب فريج:" أنوي العمل على توقيع اتفاقية فائض اصوات بين المعسكر الديمقراطي والقائمة المشتركة وذلك من اجل الحفاظ على التزامنا بالشراكة اليهودية العربية".وتابع النائب فريج، يقول:" المجتمع العربي واليسار الإسرائيلي عليهم ان يكونوا شركاء من اجل العمل على تغيير وجه هذه الدولة".

دعا عضو الكنيست عيساوي فريج الى توقيع اتفاقية فائض ألأصوات بين المعسكر الديمقراطي والقائمة المشتركة.

تابعونــا

اعتقال شاب 24 عاما من نحف بشبهة القيام باعمال جنسية بفتاة قاصر في تسيمر بالجليل 2019-07-25 | 14:21:00 اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 24 عاما قرية نحف بشبهة القيام باعمال جنسية ومشينة...

اضرام النار بسيارة تابعة لمواطن من عرابة متوفي 2019-07-25 | 12:28:32 قام مجهول ليلة امس باشعال النيران بسيارة تابعة للمرحوم عادل عدنان عكري التابعة...

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة 2019-07-25 | 12:26:19 تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشاركة الواسعة في المظاهرة التي...

نقابة الممرضات والممرضين تهدد باستئناف الاضراب في حال عدم تقدم المفاوضات مع الصحة والمالية 2019-07-25 | 11:22:03 حذرت رئيسة نقابة الممرضات والممرضين ايلانا كوهين من انه اذا ما أخفقت المفاوضات مع...

حزب العمل يرحب بالتحالف بين ايهود باراك وميرتس 2019-07-25 | 10:50:15 أعرب حزب العمل عن رضاه عن انضمام ايهود باراك الى ميرتس، وأضاف في بيان أصدره ان...

مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة 2019-07-25 | 10:21:48 غادر صباح اليوم الخميس، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي...

هدم العراقيب في النقب واعتقال الشيخ صياح الطوري 2019-07-25 | 10:01:00 بعد 3 ايام من الافراج عنه , اعتقلت الشرطة في الجنوب الشيخ صياح الطوري صباح اليوم...

الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم تحتفل بعيدها ال 100 2019-07-25 | 09:32:21 شارك د.سمير صبحي - رئيس بلدية ام الفحم - المسنة الحاجة جميلة محاميد من ام الفحم ،...