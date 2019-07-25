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فريج: الحاجة تتطلب توقيع اتفاق فائض اصوات مع القائمة المشتركة



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دعا عضو الكنيست عيساوي فريج الى توقيع اتفاقية فائض ألأصوات بين المعسكر الديمقراطي والقائمة المشتركة.



وقال النائب فريج:" أنوي العمل على توقيع اتفاقية فائض اصوات بين المعسكر الديمقراطي والقائمة المشتركة وذلك من اجل الحفاظ على التزامنا بالشراكة اليهودية العربية".


وتابع النائب فريج، يقول:" المجتمع العربي واليسار الإسرائيلي عليهم ان يكونوا شركاء من اجل العمل على تغيير وجه هذه الدولة".




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