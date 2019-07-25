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وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة بعد تعرضه لوعكة صحية.



وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس وسائل إعلام تونسية: نقل الرئيس السبسي إلى المستشفى العسكريهذا وأعلنت وسائل إعلام تونسية، مساء أمس الأربعاء، نقل السبسي إلى المستشفى العسكري إثر "وعكة صحية طارئة".


وقد تعرض الرئيس التونسي، البالغ من العمر 93 سنة، إلى وعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري، أين تلقى العلاج ومكث فيه حوالي أسبوع.




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