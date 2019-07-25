قسم, الغدد, الصمّاء, في, كلاليت, في, المركز, الطبي, زفولون, يعرض, أبحاثًا, هامّة, في, مؤتمرين, دوليين, كبيرين,

عرض د. عدنان زينة، مدير قسم الغدد الصمّاء والأيض في المركز الطبي زفولون، أبحاثًا هامّة أجريت في القسم وذلك خلال مؤتمرين دوليين كبيرين.عرض في المؤتمر الدولي لهشاشة العظام وصف حالة ومعطيات في أوساط الأشخاص البالغين مع مستويات فسفور متدنية ومستويات فسفور في البول مرتفعة نسبيًّا. وتمّ نشر الحالة حتى في الأدبيات الطبية، بعد أن حصدت اهتمامًا واسعًا بسبب خاصيّتها.وكان قد تمّ جمع المعطيات بالتعاون بين طاقم قسم الغدد الصمّاء في زفولون، والذي ضمّ حينها د. بار أون اليزبيتا، مديرة القسم حينها، والتي خرجت إلى التقاعد، ود. نوجا مئور روجين من مستشفى رمبام.البحث الإضافي، عرض من قبل د. عدنان زينة من قسم الغدد الصمّاء في زفولون، في المؤتمر السنوي للجمعيّة الأوروبية للغدد الصمّاء، وتناول علاج السكري من نوع 2 في أوساط مرضى ضخامة الأطراف.