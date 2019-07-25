أوقفت الشّرطة ظهر اليوم، الخميس، 3 مشتبهين في شقّة استجماميّة (تسيمر) بمنطقة الشّمال .

واشارت الشرطة انها اوقفت المشتبهين بعد أن ضبطت مُسنًّا (70 عامًا) في غرفة مع فتاة قاصر (12 عامًا).وتم ايضا توقيف والدة الفتاة (38 عاما) وعمّتها (40 عاما)، وصاحب الشّقّة المؤجرة (63 عاما) وذلك بعد أن خلّصوا الفتاة.وسيمثل المشتبهون أمام محكمة الصّلح في الناصرة اليوم